Rey Mysterio hace oficial torneo entre WWE y AAA; el vencedor retará a Roman Reigns en el marco de la Triplemanía 34

Lo que se especulaba finalmente se ha confirmado: Roman Reigns se enfrentará a algún contendiente a su campeonato de pesos completos de WWE el 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México cuando la edición de ese lunes de RAW sea transmitida EN VIVO, todo ello en el marco de Triplemanía 34.

Septiembre será una fecha muy especial para los seguidores a la lucha libre, pues el viernes 11 de septiembre en Ciudad de México ocurrirá Smack Down EN VIVO, el 12 de septiembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, se celebrará la primera noche de Triplemanía 34; 13 de septiembre será Triplemanía 34 en México y el 14 de septiembre la emoción seguirá con la lucha de Roman Reigns poniendo en juego su campeonato.

Rey Mysterio, gerente general de Lucha Libre AAA informó en un posteo este miércoles 5 de agosto, que un torneo con luchadores de WWE y AAA será el formato para definir quién retará al Jefe Tribal, lucha que quedará como una situación histórica en esos menesteres.

Este fue el comunicado de Rey Mysterio sobre la lucha que pondrá en disputa el título de peso completo de WWE que tiene Roman Reigns

En un post de este miércoles, Mysterio explicó que se ha acordado esta lucha y que Roman Reigns ha aceptado poner en juego su título por lo que se avecina una noche de ensueño.

“El 14 de septiembre, Monday Night Raw hará historia al transmitirse en vivo desde la Arena Ciudad de México, en México, por primera vez en 15 años. No solo soy una superestrella de Raw, sino también el gerente general de Triple A. Por eso, a principios de esta semana, hablé con el gerente general de Raw, Adam Pearce, y con el “OTC”, Roman Reigns. Roman reconoció la importancia que tiene la lucha libre para mí y lo trascendental que es esta noche; por ello, ha aceptado defender el Campeonato Mundial de Peso Pesado esa misma noche en Raw. Así es. Prometí conseguirle a Roman un oponente digno, y hemos acordado que el retador debe ganarse esta oportunidad; solo hay una manera de hacerlo correctamente”.

Ahora los aficionados han especulado sobre qué luchadores de RAW, Smack Down y AAA deberían de participar en ese torneo para encontrar al rival de Reigns. Sumado a ello es el momento con imaginar un enfrentamiento ante tipos como Psycho Clown, Pagano o cualquier luchador de AAA que esté en la baraja.