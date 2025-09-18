deportes
Nota

Cartelera WWE Wrestlepalooza 2025: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el evento en México?

La cartelera de la WWE Wrestlepalooza finalmente está aquí. Si quieres conocer todos los detalles respecto al día y hora del evento, entonces quédate aquí.

cartelera-wwe-wrestlepalooza-2025-fecha-horario-donde-ver.jpg
WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
John Cena estelarizará el que será uno de sus últimos eventos antes de firmar su retiro en la WWE. Wrestlepalooza 2025 figura como una de las funciones más llamativas e interesantes de la empresa de Wrestling en este año, por lo que vale conocer cuándo, dónde y a qué hora será.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Wrestlepalooza traerá el regreso de Brock Lesnar después de los inconvenientes legales que tuvo de la mano de Vince McMahon. De hecho, la “Bestia Encarnada” será el que protagonice la cartelera de este evento en un mano a mano frente al propio John Cena, con quien tiene una historia de décadas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será Wrestlepalooza 2025?

Lo primero que tienes que saber es que Wrestlepalooza está programado para este sábado 20 de septiembre del 2025. El evento se realizará en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, en los Estados Unidos, iniciando a las 17:00 horas, tiempo centro del país. Se trata, entonces, de uno de los eventos más importantes de la WWE en este cierre de año.

Los fanáticos de México que deseen disfrutar de Wrestlepalooza podrán seguir las acciones a través de la cuenta oficial de la WWE, ya sea en su plataforma o desde sus cuentas de YouTube. Recuerda que este es uno de los últimos eventos del año, por lo que se esperan muchas sorpresas en el mismo.

¿Cuál es la cartelera para Wrestlepalooza 2025?

Tal y como se mencionó previamente, John Cena y Brock Lesnar estelarizarán el magno evento de la cartelera de Wrestlepalooza 2025. No obstante, la WWE preparó una función por demás llamativa que incluye cuatro combates más, mismos que prometen ser de auténtico alarido y que son los siguientes:

  • Bronson Reed y Bron Breakker vs The Usos.
  • AJ Lee y CM Punk vs Becky Lynch y Seth Rollins en duelo de parejas mixtas.
  • Iyo Sky vs Stephanie Vaquer por el Campeonato Mundial Femenino.
  • Cody Rhodes vs Drew McIntyre por el Campeonato de la WWE.

¿Penta estará en Wrestlepalooza?

Si bien Penta no forma parte de la cartelera de Wrestlepalooza, no se descarta que tanto él como otras superestrellas hagan acto de presencia al considerar este un magno evento, por lo que se recomienda estar atentos a una posible participación del mexicano.

