5 estrellas de la WWE que podrían regresar en Wrestlemania 43 de Arabia Saudita

El fin de semana pasado trajo consigo una noticia por demás llamativa, interesante y, a su vez, polémica dentro del mundo del Wrestling. La WWE confirmó que Wrestlemania 43 2027 se llevará a cabo en Arabia Saudita, motivo por el cual aquí conocerás 5 estrellas que podrían volver a este evento.

Se trata de una de las noticias más impactantes en la historia de la lucha libre, pues por primera vez la WWE sacará Wrestlemania de Estados Unidos para llevarlo directamente a Arabia Saudita, un país que, poco a poco, ha comenzado a adueñarse de los deportes más populares a nivel mundial.

¿Qué estrellas de la WWE podrían regresar para Wrestlemania 43?

The Undertaker: Imposible mencionar este apartado sin The Undertaker, quien es considerado una de las leyendas más importantes del negocio. De hecho, el personaje ha hecho acto de presencia en otros deportes adheridos a Arabia Saudita como su participación en un duelo del Al Nassr.

The Rock: Después de su triste accionar en este 2025, no cabe duda que The Rock buscará revancha en la WWE y qué mejor que hacerlo en el año 2027 cuando se presente en Arabia Saudita. De hacerlo, deberá esperar a ver si la gente lo arropa o lo abuchea.

John Cena: Para el 2027 John Cena estará completamente retirado del Wrestling para enfocarse a su carrera como actor de cine. Ante este hecho, y considerando que Wrestlemania 43 será un evento sin precedentes, no se descarta que pueda aparecer en dicho espectáculo.

¿Qué otros regresos podrían confirmarse en WWE en los próximos meses?

Wrestlemania 43 2027 será un evento tan llamativo que no se descarta que otras personalidades fuerte de la empresa, tales como Stone Cold y Shawn Michaels, formen parte del mismo a pesar de sus conocidas lesiones. Finalmente, tampoco se descarta que algún luchador mexicano sea parte considerando la compra que la WWE hizo de la AAA a inicios de este año.

¿Cuándo y a qué hora será Wrestlemania 43?

Cabe mencionar que, hasta el momento, existe muy poca información respecto a Wrestlemania 43 ; de hecho, lo único que se sabe es que será en Arabia Saudita. Ante ello, vale la pena estar atentos a más información que se pueda suscitar en estos meses en cuanto a su día y horario oficial.