La primera gran sorpresa del Abierto Mexicano de Tenis 2023

El japonés Taro Daniel consiguió su primera victoria ante un jugador Top 10 al derrotar de manera sorpresiva al noruego, Casper Ruud, segundo sembrado, con parciales de 7-5, 2-6 y 7-6(5) después de casi tres horas de juego en partido de la segunda del Abierto Mexicano de Tenis.

Ruud había logrado adelantarse temprano en el primer set, en el que se colocó 3-0, pero después comenzaron a llegar los errores. Daniel recuperó el quiebre y cuando Casper sacaba para asegurarse el tiebreak, el japonés quebró para después asegurar la primera manga.

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La eliminación de Casper Ruud

El noruego pareció ajustar lo necesario para volver a su mejor versión. No volvió a ceder su servicio y llegó a quebrar a Daniel en un par de ocasiones para enviar el partido a un tercer set definitivo, al igual que su partido de primera ronda ante el argentino Guido Andreozzi.

Ya en el tercer parcial, la paridad llegó para ponerle final al desempate, aunque antes Taro Daniel tuvo que salvar dos puntos para partido con su servicio. Ruud no pudo capitalizar las opciones que generó en la devolución y mantuvo con vida al japonés con sus errores.

El tiebreak definitivo fue parecido al set que lo precedía, ya que no hubo mini quiebres hasta que fue el turno de Ruud se salvar un punto para partido. Con un nuevo error, dejó la pelota en la red, le entregó la victoria a un combativo y soñador Taro Daniel.

El nipón llegó a Acapulco para disputar la fase previa, y ahora tendrá la oportunidad de llegar a las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis. El rival de Taro Daniel en cuartos de final será Alex De Minaur, que eliminó a Jacopo Berrettini.

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