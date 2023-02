Lo que hacemos Haaland y yo es genial: Casper Ruud

Casper Ruud es un gran talento del tenis mundial llamado a hacer cosas realmente grandes. El tenista noruego, que llega con sed de revancha al Abierto Mexicano de Tenis, se animó a expresar la admiración que siente por su compatriota, Erling Haaland.

“Es un gran jugador y creo que tendrá una gran carrera, es muy motivante verlo jugar y hacerlo tan bien en los grandes escenarios del mundo, en el mundo del futbol espero que tenga tanto éxito por nuestro país, que ponga a Noruega en el mapa del futbol, tenemos a otros atletas que lo han hecho muy bien, es muy inspirador y me motiva hacer lo que estoy haciendo y al mismo tiempo que él esté haciendo lo que hace, es genial para nuestro país y creo que puede ser una superestrella en los años que vienen”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz podría ser baja del Abierto Mexicano de Tenis

Además, habló sobre los momentos más especiales que recuerda en los 30 años del Abierto Mexicano de Tenis.

“Recuerdo cuando miraba el torneo en arcilla por muchos años y luego cambió a cancha dura, ver jugadores como David Ferrer ganando el torneo y Rafa Nadal ganando, Zverev también cuando estuvo aquí, creo que han hecho grandes torneos, muy buenos jugadores han venido aquí, muchos número 1 del mundo y muchos buenos momentos, espero que este año el 30 aniversario sea muy bueno, un evento exitoso para la ciudad y para el torneo”, confesó el jugador noruego.

Casper Ruud, miembro de la academia de Rafael Nadal

Por otra parte, recordó cuando llegó en 2018 a la academia de Rafa Nadal, su máximo ídolo.

“Algunas veces él venía a la cancha y mientras no estuviera practicando con alguien más, miraba un poco, dándome tips, nos ayudaba, era muy útil, que un tipo que es uno de los mejores en la historia te dé un consejo y te ayude, está claro que tú vas a escucharlo cuando él habla, eso fue genial, me dio la bienvenida cuando llegue a la academia la primera vez y fue bastante inspirador y estoy muy agradecido por eso, me dio mucha inspiración para trabajar duro y tener motivación para hacer las cosas bien”, expresó el tenista europeo.

Y por último, Casper aseguró que ha sido un camino duro llegar hasta donde está hoy en el circuito de la ATP.

Te puede interesar: Patrick Mouratoglou, el entrenador de tenis más influyente del mundo

“Fue muy útil para mí, Noruega es un país muy pequeño donde no tienen la misma cultura como España o Estados Unidos, Italia o Francia, para mí tener un lugar donde pudiera aprender nuevas cosas y también jugar en la academia, es muy importante para mí, los últimos dos años no he estado tanto como antes, pero desde el principio siempre hubo viajes, pasaba horas ahí en la cancha de tenis, en el gimnasio y tenían grandes facilidades, todo lo que necesitas para ser un tenista profesional, las instalaciones son geniales”, sentenció Casper Ruud.