Carlos Alcaraz es baja en el Abierto Mexicano de Tenis 2023

Luego de las especulaciones sobre la participación de Carlos Alcaraz en el Abierto Mexicano de Tenis, el jugador español no va a ver actividad en Acapulco, así lo confirmó luego de haber arribado a México.

“Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto”, fueron las palabras del segundo lugar en el Ranking ATP mediante sus redes sociales.

Carlos Alcaraz llegaba a nuestro país luego de haber perdido la Final del Río Open, torneo en el que fue derrotado por Cameron Norrie en pasado 26 de febrero.

Participantes en el Abierto Mexicano de Tenis 2023

Tras la baja de Carlos Alcaraz del Abierto Mexicano con sede en Acapulco, los otros participantes son:

Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Holger Rune, Cameron Norrie, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Matteo Berrettini, Alex De Minaur, Sebastian Korda, Denis Shapovalov, Yoshihito Nishioka, Miomir Kecmanovic, Jenson Brooksby, John Isner, Richard Gasquet, J.J. Wolf, Reilly Opelka, Brandon Nakashima, Alex Molcan, Marcos Giron y Adrian Mannarino.

