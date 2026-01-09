La vez en que Chris Jericho fue “campeón femenino” de la WWE por un día

Los rumores en torno a un posible regreso de Chris Jericho a la WWE están más fuertes que nunca, y lo anterior deriva del supuesto fin de contrato que el luchador habría tenido con AEW. Por tal motivo, luce interesante conocer una anécdota por demás llamativa de esta leyenda del Wrestling.

Chris Jericho es considerado uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE; de hecho, hace unos años tuvo la oportunidad de enfrentar a Místico en la Arena México. Y pese a que su estado físico no es el mejor, son muchos los fanáticos quienes deseen verlo de vuelta en la empresa de entretenimiento más grande del mundo.

¿Chris Jericho fue campeón femenino de la WWE durante un día?

De acuerdo con información del portal Inside The Ropes, en una entrevista Chris Jericho concedió detalles de lo que ocurrió en el año 2009, más precisamente en un House Show de SmackDown/ECW. La leyenda del Wrestling, en esos momentos, era Campeón Intercontinental de la marca.

Fue así cuando, durante el 14 de junio en Pennsylvania, Jericho defendió su título ante Rey Mysterio; sin embargo, este olvidó el cinturón en su hotel, por lo que, para evitar una polémica mayor, recibió el Campeonato Femenino de la WWE prestado por Melina para presentarlo como si fuese el Intercontinental.

Si bien esto no se notó por los asistentes a la Arena, existen fotos en donde se observa cómo Chris Jericho levanta el Título Femenino en lugar del Intercontinental. De acuerdo con sus palabras, este error le costó una multa de dos mil 500 dólares de parte de Vince McMahon por no haber sido profesional, aunque dicha anécdota quedará para la historia de los más fanáticos a la WWE.

¿Cuándo podría volver Chris Jericho a la WWE?

Si los rumores son ciertos y Chris Jericho está por firmar un nuevo contrato con la WWE, todo podría indicar que el luchador haría su retorno nada más y nada menos que en el Royal Rumble 2026. Cabe mencionar que el nacido en Nueva York cuenta con 55 años de edad, por lo que tampoco se descarta que este año se retire del profesionalismo.