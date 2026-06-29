¿Casualidad o dominio? El dato de Argentina y los penales generan debate en el Mundial 2026

Argentina tuvo una fase de grupos de ensueño al ganar sus 3 duelos, con un Lionel Messi que está encendido al convertirse en el máximo goleador de todas las Copas Mundiales de la FIFA™. No obstante, hay algo que mancha su buen paso y eso es la gran cantidad de penales a favor, lo que genera debate en todas las mesas.

En esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, la albiceleste ha tenido 2 penales a favor en 3 partidos. El primero de ellos llegó en el partido ante Austria, aunque Messi lo erró. Mientras que el segundo llegó en el último juego de la fase de grupos, el cual cobró con éxito Lautaro Martínez, para sellar su pase a los 16avos de final, instancia en la que se medirán ante Cabo Verde.

Argentina lleva 7 penales a favor en los últimos 2 mundiales.|AFA - Selección Argentina

Los penales de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Argentina se consagró campeona en la Copa Mundial de la FIFA™ de Qatar 2022, edición que aficionados de diferentes partes del mundo pusieron en tela de juicio, debido a la gran cantidad de penales que le sancionaron a favor a la selección sudamericana.

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La albiceleste recibió 5 penales a favor, 2 en fase de grupos y 3 en instancias finales, en los que resalta uno en la final ante Francia.

Fase de Grupos



Argentina vs. Arabia Saudita

Argentina vs. Polonia

Ronda Final



Argentina vs. Países Bajos

Argentina vs. Croacia

Argentina vs. Francia.

Esta cantidad podría incrementar, pues a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aún le falta vida, ya que apenas arrancó con la ronda de los 16avos de final, instancia en la que Argentina se medirá ante Cabo Verde, duelo que transmitirá Azteca Deportes este 3 de julio a las 3:40 de la tarde (hora centro de México).

México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes

México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.