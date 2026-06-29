OFICIAL: El árbitro que pitará el México vs Ecuador de 16vos del Mundial 2026

México ya conoce al árbitro que pitará en el duelo contra Ecuador, correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrada en territorio nacional, así como en Estados Unidos y Canadá. El hombre encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio a las 7:00 PM será el esloveno Slavko Vincic.

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El silbante de 46 años ha tenido una temporada 2025-26 demasiado activa ya que ha trabajado en la Champions League, en la primera división de Eslovenia, en la liga de Arabia Saudita y en la de los Emiratos Árabes Unidos. Además, fue parte del repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el compromiso entre Suecia y Polonia.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 77, 78 and 79 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

Slavko Vincic como árbitro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Vincic trabajó en dos partidos durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El primero fue en el empate entre Brasil y Marruecos y después laboró en la victoria de Argelia sobre Jordania. En ambos sacó dos tarjetas amarillas y no tuvo la necesidad de expulsar a nadie.

Entre sus logros más destacados como silbante está el haber pitado en la Final de la Champions League de 2024 que disputaron el Real Madrid y el Borussia Dortmund donde el cuadro blanco se impuso 2-0. Antes de eso, silbó en la final de la Europa League de 2022, donde el Eintracht Frankfurt se impuso en penales al Rangers FC.

Además, ya estuvo involucrado con el futbol mexicano antes porque fue el encargado de sancionar el juego entre River Plate y Monterrey del Mundial de Clubes de 2025 donde el partido acabó empatado sin goles.

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