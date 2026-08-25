ÚLTIMA HORA: Pumas habría llegado a un acuerdo por Chino Huerta con el Anderlecht, para ser su refuerzo para el Apertura 2026

La espera terminó para la afición auriazul. Pumas UNAM y el Anderlecht de Bélgica han alcanzado un acuerdo definitivo para concretar el regreso de César 'Chino' Huerta al balompié mexicano. El atacante azteca arribará a la capital este miércoles para presentar los exámenes médicos correspondientes y, si no se presenta ningún contratiempo, firmará un contrato por tres años en una operación de compra definitiva que celebra la fanaticada del Pedregal, según información de Azteca Deportes.

¿Por qué el ‘Chino’ Huerta escogió a Pumas y no al América?

El regreso del ‘Chino’ Huerta a México se da tras un cierre complejo en el balompié europeo. Una molesta pubalgia apartó al extremo de la actividad regular durante casi seis meses, una inactividad que provocó que el cuerpo técnico del Anderlecht dejara de contemplarlo en sus planes a futuro. Ante este escenario, el futbolista vio con excelentes ojos volver al club donde vivió sus mejores momentos futbolísticos.

Cabe señalar que existieron versiones que vinculaban fuertemente al las Águilas del América con el atacante. Sin embargo, la prioridad de Huerta siempre fue volver al equipo de sus amores, descartando cualquier oferta del acérrimo rival azulcrema.

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‘Chino’ Huerta: Su paso con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 respaldó la jerarquía del César Huerta como un elemento de perfil internacional. Durante la cita mundialista disputada en casa, el 'Chino' integró la lista final del conjunto azteca, registrando participación en la fase de grupos:

Partido disputado: México vs. Corea del Sur (Fase de Grupos)

México vs. Corea del Sur (Fase de Grupos) Minutos de juego: 7 minutos ingresando de cambio en la parte complementaria

Con este fichaje, Pumas no solo recupera a un ídolo de la tribuna, sino a un atacante con recorrido europeo y experiencia mundialista para apuntalar la ofensiva universitaria.

