¿Cuáles son las causas de la parálisis facial, la extraña ‘lesión’ de Lucas Ocampos?

Una pérdida muy grande. Rayados de Monterrey informó la ‘lesión’ de Lucas Ocampos, que seguramente se perderá la pretemporada con el equipo . La curiosa afección es una parálisis facial de hemicara izquierda. De acuerdo a lo que explica el conjunto regio, la probable causa es de etiología viral, es decir, un virus (no confirmado cuál de todos los posibles).

Mientras que se habla de lo que falta para que el argentino Luca Orellano llegue a Rayados , lo cierto es que a la vez su compatriota Ocampos podría estar fuera de las canchas un buen tiempo. El Club de Futbol Monterrey informó la parálisis facial de la zona izquierda del rostro del futbolista de 31 años.

El comunicado oficial del CF Monterrey

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica”, comenzó explicando la institución en su comunicado oficial.

Además, el equipo regiomontano, agregó: “El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”.

|Crédito: Mexsport

Otras causas de la parálisis facial

Rayados de Monterrey indicó que lo más probable es que la parálisis facial de Lucas Ocampos se diera por etiología viral, por lo que distintos virus producen esta afección en las personas. Las parálisis faciales de Bell puede suceder por herpes labial y herpes genital, varicela, culebrilla o herpes zóster, mononucleosis infecciosa (Epstein-Barr) y por Influenza B.

Además, el sitio Mayo Clinic explica que también puede ser por infecciones por citomegalovirus, enfermedades respiratorias causadas por adenovirus, sarampión o rubéola, parotiditis (paperas) o el virus de Coxsackie. Distintas fuentes, además, lo han relacionado con el estrés u otras enfermedades, pero no hay grandes investigaciones populares al respecto.

¿Por qué no puede jugar Lucas Ocampos con parálisis facial?

Se recomienda reposo debido a que generalmente el ojo de la zona de parálisis se suele ver afectado por la imposibilidad de cerrarlo. Además, especialistas aseguran que puede generar mareos. Por todo eso, Lucas Ocampos podría perderse la pretemporada completa y hasta algunas fechas del Clausura 2026.

Los números de Lucas Ocampos en Rayados de Monterrey

De acuerdo a la información del sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Lucas Ocampos en Rayados de Monterrey son los siguientes: