¿Por qué no juega Cesar Montes HOY partido de México vs Corea del Sur?

La Selección Mexicana anunció su alineación para enfrentar a Corea del Sur en el estadio Guadalajara. El director técnico Javier Aguirre eligió a su once titular y no fue el mismo que contra el debut ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad De México porque no contará con César Montes.

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El futbolista de 29 años es uno de los jugadores que “El Vasco no repitió en la alineación tras el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por eso tomó la decisión de mandar a Edson Álvarez como central junto a Johan Vásquez. El defensor del Lokomotiv de Rusia fue expulsado en los últimos minutos del duelo contra Sudáfrica y debe cumplir un partido de suspensión. El exjugador de Rayados de Monterrey podrá estar disponible para jugar en el torneo en el último partido de la fase de grupos contra Chequia.

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El error de Montes ocurrió al 90+2’ porque cortó una ocasión manifiesta de gol para los sudafricanos. El deportista nacido en Hermosillo, Sonora, le dio una patada a Khuliso Mudau. El árbitro Wilton Sampaio no tuvo necesidad de revisar la jugada y le mostró la cartulina roja al mexicano de manera inmediata. Al finalizar el partido, Aguirre había considerado como opciones a Edson Álvarez y a Luis Romo para reemplazar al sonorense.

Las opciones para suplir a Cesar Montes después su expulsión vs Sudáfrica 🟥



Edson Álvarez, Israel Reyes o Luis Romo están listos para jugar en la central, desde los ojos de Javier Aguirre el que juegue está preparado para el compromiso 🇲🇽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/Rh8zLFlRzD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 18, 2026

¿Por qué no es titular Santi Gimenez contra Corea del Sur?

Javier Aguirre se vio forzado a hacer la modificación en la zaga por la expulsión de César Montes. Si no, “El Vasco” es de mantener su alineación fija. Por eso, Santi Gimenez no es titular contra Corea del Sur. El estratega mexicano decidió repetir la misma delantera que contra Sudáfrica al mandar a la cancha a Raúl Jiménez como nueve acompañado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado por las bandas.

Al finalizar los partidos de preparación, Gimenez fue relegado al cuarto delantero. Para Aguirre, Jiménez es el titular mientras que Guillermo Martínez es suplente. Armando "Hormiga" González es el tercer delantero y él ya tuvo minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.