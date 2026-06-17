La FIFA ya hasta le tiene un apodo de cariño a Brian Gutiérrez y es este

Brian Gutiérrez es una de las perlas que tiene la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien es cierto que no tuvo un lúcido debut ante Sudáfrica, el mediocampista de Chivas ha mantenido un nivel superlativo desde su primera aparición con el combinado azteca a principios de año. Hoy es considerado titular indiscutible por Javier Aguirre y la propia FIFA le colocó un apodo para destacarlo sobre los demás.

El futbolista que está cumpliendo 23 años el día de hoy realizó el One Time Switch para dejar atrás su pasado con Estados Unidos y sumarse a la Selección Mexicana. Desde entonces, jugó su primer partido en enero de 2026 y ya suma nueve juegos con el equipo, siendo titular en siete de ellos. Mientras se espera por saber si será titular ante Corea del Sur, la FIFA demostró el cariño que tiene por el jugador mexicano.

|Chivas de Guadalajara

El nuevo apodo de Brian Gutiérrez gracias a la FIFA

En una reciente publicación realizada en sus redes oficiales, el ente organizador de la Copa del Mundo se refirió al mediocampista como “Guti”. Cabe destacar que este apodo es muy conocido dentro del mundo del futbol, debido a que suele asociarse a jugadores de apellido Gutiérrez o nombres similares.

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Los más reconocidos son José María Gutiérrez, quien jugó para el Real Madrid y es reconocido por su talento, visión de juego y pases de fantasía; y también Érick Gutiérrez en el plano nacional, surgido de Pachuca y con paso por el PSV Eindhoven y Chivas. Ahora Brian se suma a esta lista gracias a la FIFA.

Brian Gutiérrez podría ser suplente ante Corea del Sur

El centrocampista del Guadalajara fue titular contra Sudáfrica en el primer partido de México en la justa veraniega, sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de ser el mejor. Diversos reportes señalan que Brian Gutiérrez podría salir del once inicial para enfrentar a Corea del Sur en la segunda jornada de la Fase de Grupos, pese a ser uno de los futbolistas favoritos del cuerpo técnico comandado por el “Vasco” Aguirre.

En estos momentos, Aguirre está analizando colocar a “Guti” en el banquillo para dar los primeros minutos como titular a Gilberto Mora. El juvenil de apenas 17 años sumó minutos ante los Bafana Bafana, pero fue ingresando desde el banco de suplentes. El cuerpo técnico mexicano evalúa que comience ante los asiáticos, ya que dejó buenas sensaciones en su primer partido mundialista.