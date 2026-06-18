México vs Corea del Sur: Alineaciones del partido en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026

La Jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puso en marcha. Este jueves 18 de junio, México se enfrenta a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, partido a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

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Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana encara el compromiso luego de haber tenido un debut victorioso ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, recinto que fue sede de la Gran Inauguración del evento internacional. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México se impuso por marcador de 2-0.

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Del otro lado, la Selección de Corea del Sur también tuvo un debut con victoria. Comandados por Hong Myung-bo, los 'Tigres de Oriente' vencieron a República Checa 2-1 en el que las anotaciones del cuadro de Asia fueron obra de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu.

El partido de México vs Corea del Sur lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:30 horas con la mejor previa del encuentro.

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Alineaciones de Selección de fútbol de México contra Selección de fútbol de Corea del sur

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vasquez, Jesús Gallardos, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Corea del Sur: Kim Seunggyu, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Seol Youngwoo, Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho, Lê Jaesung, Lee Kangin y Son Heungmin.

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