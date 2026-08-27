Revelan el nombre del futbolista que llegaría a Cruz Azul si se confirma la baja de Erik Lira

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX sigue su curso y, sin duda, uno de los equipos que podría sorprender a lo largo de esta semana es la Máquina de Cruz Azul, institución que no descarta la llegada de otro elemento si finalmente Erik Lira abandona La Noria.

cruz azul

Como sabes, Erik Lira, jugador que tuvo un gran desempeño en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, ha llamado la atención del Mónaco de la primera división francesa, por lo que las charlas entre el equipo y Cruz Azul podrían llegar a su fin más pronto que tarde.

¿Qué jugador ficharía Cruz Azul si se confirma la baja de Erik Lira?

De acuerdo con información del periodista Carlos Córdova, la directiva de Cruz Azul entiende que la salida de Erik Lira rumbo a Europa es muy probable. De hecho, esta habría sido una de las razones por las cuales el jugador no tuvo participación en el último duelo frente al Atlas.

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Primer test y buenas sensaciones, aunque queda trabajo por delante. Seguimos! 💪⚽️ pic.twitter.com/Ci9KlcEtfT — César Montes (@CJasib) July 29, 2024

Ante ello, la fuente señala que si Cruz Azul se desprende de Erik Lira, entonces volverían a la marcha por César Montes, jugador mexicano que forma parte de la primera división rusa y que, en el pasado, fue mencionado como un posible fichaje en La Noria para esta temporada.

En otras palabras, la llegada de César Montes dependería casi en su mayoría de la posible salida de Erik Lira. Con ello, el Cachorro llegaría a reforzar su aparato defensivo y, posiblemente, buscaría regresar a su línea de 3, misma que ha sido modificada en los últimos juegos.

¿Cuáles son los números de Erik Lira en Cruz Azul?

Mientras se confirma la baja -o no- de Erik Lira para este torneo Apertura 2026, vale decir que el mediocampista de contención ha tenido una gran participación con Cruz Azul, equipo al que llegó en enero del 2022 procedente de Pumas y en donde registra dos goles y dos asistencias en 203 duelos disputados.