César Ramos y el RÉCORD que logrará en el Mundial 2026 tras el Escocia vs Brasil

Este miércoles 24 de junio se llevará a cabo el juego entre la Selección de Escocia y el combinado de Brasil, mismo que forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en donde el árbitro mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, estará presente en el terreno de juego.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Considerado el mejor silbante de la Liga BBVA MX de los últimos años, la realidad es que César Ramos está listo para sumar un nuevo récord en su carrera como juez profesional, mismo que se dará precisamente en uno de los duelos más interesantes de esta última jornada en la fase de grupos.

¿Cuál es el récord que César Ramos logrará en el Mundial 2026?

Si todo sale como se tiene estipulado y César Ramos forma parte del juego entre Escocia y Brasil, entonces el nacido en Culiacán se convertirá en el silbante mexicano con más partidos dirigidos en la historia de las Copas del Mundo al sumar un total de nueve en su carrera.

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[#FIFAWorldCup2026]

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia vs Brasil 🇧🇷

A: Cesar Ramos 🇲🇽

A1: Alberto Morin 🇲🇽

A2: Marco Bisguerra 🇲🇽

4to: Espen Eskas 🇳🇴

5to: Jan Erik Engan 🇳🇴 pic.twitter.com/91YO9jnSoU — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 21, 2026

Vale mencionar que este es el tercer Mundial en la historia de César Ramos luego de la participación que tuvo en los eventos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Así, Palazuelos se dice listo para pitar el noveno partido en su historia y, con ello, superar a Armando Archundia, quien dirigió ocho juegos de Copas del Mundo.

Bajo este contexto, vale decir que César Arturo Ramos Palazuelos estará acompañado de una pareja arbitral mexicana como asistentes, siendo estos Marco Bisguerra y Alberto Morín. El duelo entre escoceses y brasileños comenzará en punto de las 16:00 horas para el centro de México.

¿César Ramos puede pitar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se sabe que César Ramos es considerado por la FIFA como uno de los mejores silbantes que hay en esta Copa Mundial de 2026. Por tal motivo, no luciría descabellado que el juez esté en la terna de las posibilidades que el organismo tiene para pitar la gran final del próximo 19 de julio.