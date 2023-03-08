Champions League hoy partido 8 de marzo 2023

Este miércoles 8 de marzo se juegan dos encuentros de vuelta de los octavos de final de Champions League. Bayern Munich recibirá en la cancha del Allianz Arena al representante francés Paris Saint-Germain (PSG), mientras en Inglaterra el Tottenham se enfrenta al equipo de Milan.

Bayern Munich vs PSG en el Allianz Arena

La eliminatoria de la Champions League sigue abierta luego de la victoria por 1-0 del Bayern Munich en el partido de ida, pero la ecuación es bastante sencilla para los hombres de Julian Nagelsmann, evitar la derrota y los cuartos de final les esperan. La confianza debería ser alta de cara a este choque, ya que un par de victorias en la liga antes de este compromiso lo mantuvo en la primera posición de la tabla, mientras busca una undécima corona consecutiva de la Bundesliga, aunque gracias a una ligera diferencia de goles.

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El conjunto de Christophe Galtier ha respondido de manera excelente desde la derrota en el partido de ida, anotando 11 veces en tres partidos de la Ligue 1 (G3) para sacar ocho puntos de ventaja en la cima. Fueron los cargos penales contra el PSG y el lateral marroquí, Achraf Hakimi, los que dominaron los titulares durante la semana, pero con el respaldo total del club, aparecerá aquí dado que el partido no se disputará en suelo francés.

Tottenham vs Milan en Londres

Tottenham tiene mucho trabajo por delante si quiere avanzar a los cuartos de final de la Champions League ya que está en desventaja por 1-0 de cara a este encuentro de vuelta ante el AC Milan. Fue el mismo marcador por el que los Spurs cayeron en la acción del fin de semana de la Premier League, siendo derrotado por un club que lucha por la permanencia como los Wolves en una actuación que dejó al entrenador interino Cristian Stellini “molesto”.

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Milan también sufrió una decepción a nivel doméstico durante el fin de semana, perdiendo por 2-1 contra la Fiorentina para también perder el paso en la carrera por un segundo título consecutivo en Serie A, con su rendimiento como visitante siendo en gran parte el culpable de su defensa fallida del título en esta temporada. Ese no fue el calentamiento ideal de cara a este viaje al norte de Londres, con cinco derrotas en sus últimas seis series a ida y vuelta contra rivales ingleses amenazando con sus posibilidades de registrar una primera aparición en unos cuartos de final de Champions League en 11 años.