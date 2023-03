Gignac no estará en la vuelta contra Orlando City en Concachampions

Además de su actividad en la Liga MX, Tigres afrontará los octavos de final de la CONCACAF Champions League contra el Orlando City y juego de vuelta será en territorio estadounidense. Para el partido que defina la eliminatoria, Los Felinos tendrán que viajar a Estados Unidos, donde André-Pierre Gignac no podría viajar.

Las restricciones sanitarias, tras la pandemia de COVID-19, no han cambiado en el país de las barras de las estrellas, por lo que el delantero francés de los Tigres no podrá entrar a Estados Unidos al tomar la decisión de no inmunizarse.

El partido de vuelta entre el club de la Liga MX y el de la MLS será el próximo miércoles 15 de marzo a las 18:15 horas en el tiempo del centro de la República Mexicana; compromiso donde no estará el delantero francés; además, en caso de que Tigres avance a la siguiente ronda y se enfrente a algún conjunto estadounidense, Gignac tampoco podrá estar en el compromiso en suelo estadounidense.

La directiva de Tigres y André-Pierre Gignac tenían la esperanza de que pudiera viajar a Estados Unidos para disputar el compromiso contra Orlando City; sin embargo, no cambió la regulación sanitaria del país norteamericano donde piden como requisito tener, al menos, la primera dosis de la inmunización contra la reciente pandemia que arrasó al mundo a partir de 2020.

Gignac y otros deportistas que decidieron no inmunizarse

Además del goleador de los Tigres, diversas figuras del mundo del deporte decidieron no inmunizarse a la pandemia de COVID-19, dentro de ellos figuran Novak Djokovic, Kyrie Irving, Joshua Kimmich, Aaron Rodgers, N’Golo Kanté, entre otros, quienes sufrirán las consecuencias al mantenerse activos los protocolos sanitarios en distintas regiones alrededor del mundo.