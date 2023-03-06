Neymar: A pasar por cirugía y es baja del PSG por varios meses

El París Saint-Germain ha anunciado la baja de Neymar. El delantero de Brasil, que tuvo actividad el 19 de febrero en la Liga de Francia ante el Lille siendo su último compromiso, no va a estar disponible durante varios meses debido a que va a pasar por el hospital y no va a jugar el desenlace del torneo local en el que de momento, su equipo lidera la competencia con 63 puntos tras 26 partidos disputados.

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El tiempo de baja de Neymar en el PSG

“Neymar Jr ha tenido varios episodios de inestabilidad en el tobillo derecho en los últimos años. Tras su último esguince contraído el 20 de febrero, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó una operación de reparación de ligamentos, para evitar un mayor riesgo de recurrencia. Todos los expertos consultados confirmaron esta necesidad.

“Esta cirugía se realizará en los próximos días en el Hospital ASPETAR de Doha. Se espera un período de 3 a 4 meses antes de su regreso a los entrenamientos colectivos”, se lee en el comunicado del conjunto de la Ligue 1.

Durante la presente campaña de la Liga de Francia, el atacante de 31 años de edad ha disputado 20 paridos y registra 13 goles. Por otra parte, en la UEFA Champions League, el PSG se encuentra en la ronda de Octavos de Final, serie que el equipo dirigido por Christophe Galtier va perdiendo ante el Bayern Munich tras el juego de Ida.

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