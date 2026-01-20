Champions League: Los GIGANTES que buscan su boleto directo a octavos en esta Jornada 7

Los equipos del Arsenal y Bayern Munich podrían sellar su pase directo a octavos de final en esta Jornada 7 de la Champions League 2025-26 que comienza este martes 20 de enero, mientras otros gigantes europeos buscan mantenerse en la pelea entre los ocho mejores.

¿Qué necesitan Arsenal y Bayern Munich para clasificar a octavos de final en forma directa?

La Jornada 7 de la UEFA Champions League 2025-26 promete emociones fuertes, pues un par de clubes tienen en sus manos la posibilidad de asegurar su clasificación directa a los octavos de final. El Arsenal, líder absoluto de la competencia con 18 puntos, visita al Inter de Milán en un duelo de alto calibre. Los Gunners necesitan apenas un empate para garantizar su boleto, aunque un triunfo los consolidaría como el equipo más sólido del torneo europeo.

Por su parte, el Bayern Munich, que suma 15 unidades, recibe al Royale Union Saint-Gilloise. Los campeones de la Bundesliga dependen de una victoria y de que el Liverpool, noveno con 12 puntos, no gane, para asegurar su pase directo.

El PSG, tercero en la tabla con 13 puntos, se mide como visitante ante el Sporting de Lisboa, un partido que puede definir su futuro inmediato. Los dirigidos por Luis Enrique y actuales campeones de la Champions, saben que un triunfo los dejaría muy cerca de la clasificación. En la misma línea, el Manchester City, también con 13 unidades, enfrenta al Bodø/Glimt de Noruega, un rival que en el papel luce accesible para los “Citizens”.

El Atalanta, con 13 puntos, buscará dar un paso firme en su duelo de esta jornada ante Athletic Club, mientras que el Real Madrid, con 12 unidades, recibe al Mónaco en el Santiago Bernabéu. Los merengues necesitan sumar de a tres para mantenerse en la zona de privilegio y evitar complicaciones. El Atlético de Madrid, también con 12 puntos, tendrá un reto importante en su partido de la fecha al visitar al Galatasaray, donde la victoria es clave para seguir entre los mejores ocho.

¿Cuáles son los equipos que están al acecho de los mejores ocho?

Liverpool (12), Borussia Dortmund (11), Tottenham (11), Newcastle (10), Chelsea (10), Sporting (10) y Barcelona (10) se encuentran al acecho para tomar un puesto de los ocho mejores.

