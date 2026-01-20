Partidos de HOY martes 20 de enero en la Jornada 7 de la UEFA Champions League 2025/26

Con nueve partidos inicia la Jornada 7 de la UEFA Champions League este martes 20 de enero destacando los encuentros entre Inter de Milán vs Arsenal y Real Madrid vs Mónaco.

México vs Panamá EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Inter de Milán vs Arsenal - Estadio Giuseppe Meazza - 14:00 horas

Ambos en la cima de sus respectivas ligas, el Inter de Milán y el Arsenal se enfrentan por segunda temporada consecutiva, en un encuentro que parece tener mucha más relevancia para el conjunto italiano.

Tras sumar seis partidos sin perder luego de su victoria por 1-0 ante Udinese el sábado (G5, E1), el Inter buscará mantener la inercia positiva en su campaña europea, que corre el riesgo de complicarse. Los nerazzurri comenzaron su andadura continental con cuatro triunfos seguidos, pero dos derrotas consecutivas han dejado su puesto entre los ocho mejores en entredicho.

Por su parte, el Arsenal se marchó con un sabor agridulce tras el empate sin goles frente al Nottingham Forest el fin de semana, aunque amplió su racha invicta a 11 partidos (G9, E2). Los Gunners llegan a Milán con un pleno de victorias en la presente edición de la Champions (G6) y como el único equipo que no ha perdido, por lo que están a solo un punto de asegurar su presencia entre los ocho mejores.

Real Madrid vs Mónaco - Estadio Santiago Bernabéu - 14:00 horas

El Real Madrid busca afianzar su puesto entre los ocho mejores frente al Mónaco, que solo ha perdido una vez en Europa esta temporada a pesar de su preocupante rendimiento en LaLiga española.

El nuevo entrenador del conjunto merengue, Álvaro Arbeloa, se prepara para vivir su primera experiencia en la Champions al mando del equipo, y cabe destacar que el Madrid se ubica entre los ocho primeros (7mo puesto) previo a este choque (G4, P2). Tras perder su último partido en casa ante el Manchester City, Arbeloa sabe que encadenar dos derrotas consecutivas como local en la misma edición, algo que no ocurre desde la temporada 2018/19, podría aumentar el descontento entre los seguidores madridistas.

Después de caer en la primera jornada, el conjunto del Mónaco ha encadenado su mejor racha invicta en la competición (G2, E3) desde la serie de seis partidos que terminó en noviembre de 2016. Esto le permite arrancar la jornada en posición de play-off para la fase eliminatoria en el puesto 19. Aunque llega con muy poco impulso en la liga francesa, tras ganar solo uno de sus últimos ocho partidos (P7) y perder los cuatro más recientes, el conjunto monegasco al menos ha mostrado algo más de solidez en sus últimas salidas europeas, con solo una derrota en sus cuatro visitas más recientes (G1, E2).

Otros partidos de la Jornada 7 de la Champions League martes 20 de enero: