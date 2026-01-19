Panamá vs México: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Panamá en encuentro de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará el 22 de enero de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá. Y lo podrás ver en VIVO a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Este compromiso marca la primera prueba del año para el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, quien decidió convocar a un plantel alternativo compuesto principalmente por futbolistas de la Liga BBVA MX, debido a que el partido se juega fuera de Fecha FIFA. La convocatoria incluye a 27 jugadores, entre ellos 8 elementos de las Chivas, además de la presencia de Obed Vargas del Seattle Sounders, único convocado fuera de la Liga mexicana.

Panamá llega a este partido con el logro de haber clasificado a la máxima fiesta del futbol mundial y con la intención de medir fuerzas ante uno de los anfitriones de la próxima edición. Para México, el choque representa una oportunidad de probar variantes tácticas y observar a jugadores que buscan ganarse un lugar en la lista definitiva rumbo al torneo.

¿Cuáles son los partidos de México en la Copa del Mundo de la FIFA?

El contexto no es menor: la Selección Mexicana será anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA por tercera ocasión en su historia y debutará el 11 de junio de 2026 contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, dentro del Grupo A. Los otros duelos de México serán ante Corea del Sur el 18 de junio y ante el ganador del repechaje 4 de la UEFA el 24.

La Selección de Panamá (Grupo L) debutará en la fiesta mundialista ante Ghana el 17 de junio, luego ante Croacia el 23 y cerrará la fase de grupos ante Inglaterra el 27.

Lista de convocado de México para enfrentar a Panamá y Bolivia

Porteros: Luis Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Aguila, Everardo López, Jesus Gallardo y Bryan González.

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Luis Romo, Erik Lira, Denzel García, Diego Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Brian Gutierrez y Gilberto Mora.

Delanteros: Angel Sepúlveda, German Berteramo y Armando González.

