HORA EXACTA para ver el Charlotte FC vs Pumas, juego de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Pumas cambia de competencia, pero llega a Estados Unidos en su mejor momento del semestre. El conjunto universitario debutará este martes 4 de agosto en la Leagues Cup 2026 frente a Charlotte FC, dentro del Bank of America Stadium, en el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones.

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Los dirigidos por Esteban Solari comenzaron el Apertura 2026 con una dolorosa derrota de 3-0 ante Pachuca, pero consiguieron recomponer rápidamente el camino. Primero remontaron para vencer 2-1 a Toluca en el Estadio Nemesio Díez y después golearon 5-1 a FC Juárez, resultado con el que llegaron a dos triunfos consecutivos como visitantes.

La última actuación dejó especialmente fortalecido a Juninho, quien marcó tres goles ante los Bravos y aparece como una de las principales amenazas ofensivas del cuadro auriazul. Pumas también contará con la experiencia de Keylor Navas, un elemento que puede resultar decisivo debido a que en la primera fase de la Leagues Cup no existen los empates: si un encuentro termina igualado después de 90 minutos, el ganador se define directamente desde el punto penal.

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Charlotte FC quiere aprovechar su condición de local

Charlotte FC se presenta como un rival incómodo. El equipo marcha en la séptima posición de la Conferencia Este y ha conseguido tres victorias en sus últimos cinco partidos, aunque llega después de perder 2-1 frente al Chicago Fire. Además, presenta un registro favorable ante clubes de la Liga MX: en sus enfrentamientos previos únicamente sufrió una derrota dentro del tiempo regular.

El conjunto estadounidense buscará hacerse fuerte en un estadio donde disputará todos sus encuentros de la primera fase. Pep Biel, su máximo goleador de la temporada, será una de las figuras a seguir, mientras que el francés Allan Saint-Maximin podría tener actividad y reencontrarse con Pumas después de haberlo enfrentado durante su paso por el América.

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¿A qué hora juega Charlotte FC vs Pumas?

El partido entre Charlotte FC y Pumas, correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup 2026, comenzará este martes 4 de agosto a las 6:00 PM, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.