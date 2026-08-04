Rafa Márquez tiene en la Liga BBVA MX al central zurdo que tanto necesita México: la joven promesa

La Selección Nacional de México comienza una nueva etapa bajo el mando de Rafa Márquez con próximos partidos confirmados. El seguimiento a los jóvenes talentos será una de las prioridades. En la Liga BBVA MX hay un defensor que promete convertirse en una alternativa importante rumbo al próximo proceso mundialista.

Se trata de un zaguero de 21 años que es titular en Toluca. Formado en las fuerzas básicas del club, el defensor suma 58 partidos con el primer equipo, 40 de ellos como titular. Además, viene de marcar en la victoria por 3-1 sobre Necaxa. Según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 3 millones de euros. En tanto, México tiene un nuevo partido confirmado.

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¿Quién es el defensor de la Liga BBVA MX que tiene futuro en la Selección Mexicana?

El defensor que Rafa Márquez debe mirar es Everardo López, quien es defensor central por izquierda, un perfil que escasea en el futbol mexicano. Además de su capacidad para defender, tiene buena salida con balón, puede conducir desde el fondo y representa una opción ofensiva gracias a su juego aéreo y llegada al área rival.

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Everardo López ya fue campeón con Toluca, conquistó la Concacaf Champions Cup y disputó una Copa del Mundo Sub-20. Incluso, su nombre apareció entre los candidatos para integrar la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una muestra del crecimiento que ha tenido durante las últimas temporadas.

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¿Cuáles serán los primeros partidos de Rafa Márquez como entrenador de México?

La próxima Fecha FIFA marcará el inicio del ciclo de Rafa Márquez al frente de la Selección Nacional de México. El equipo ya tiene confirmados cuatro partidos amistosos antes de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27.

El calendario comenzará el 26 de septiembre frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Posteriormente enfrentará a Perú, el 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

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El 6 de octubre, la Selección Nacional jugará contra Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum. Finalmente, en noviembre disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 en territorio mexicano frente a un rival que todavía está por definirse.

Nuevo partido confirmado para la Selección Nacional

La Federación Mexicana de Futbol confirmó un nuevo compromiso para la Fecha FIFA. México se enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en una nueva edición del Clásico de la Concacaf.

