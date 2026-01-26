El récord que alcanzó Carlos Alcaraz superando al Big 3

Carlos Alcaraz sigue demostrando que está para grandes cosas en el circuito ATP. El tenista español se convirtió en el jugador con más victorias en este siglo tras sus primeros 100 partidos en Grand Slams, esto tras vencer al francés Corentin Moutet.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICO! Djokovic alcanzó las 400 victorias en Grand Slams

De esta manera igualó el récord de la Era Abierta, que ostenta el sueco Björn Borg de 87-13 desde que ganó en tercera ronda de Roland Garros 1979.

"El saque es el golpe en el que más cambios he hecho, especialmente en el último año. En el resto no he tocado tanto, pero más allá de los golpes, he trabajado mucho cómo me comporto en pista. La devolución, en general, es algo en lo que intento mejorar. A veces depende de cómo me sienta: si avanzo más, si espero un poco atrás", dijo Carlos sobre los cambios en su juego.

Fernando Mendoza, ¿posible Pick 1 del NFL Draft?

Carlos, con la mente en el disfrute

Lo cierto es que este registro habla del extraordinario camino de Alcaraz hasta ahora en majors, un nivel en el que ya ha triunfado en varios Grand Slams.

"No pienso mucho en eso. No salgo a la pista pensando en ser un embajador del tenis. Es verdad que mi forma de jugar a veces busca entretener y enganchar a la gente para que vea más tenis, pero no lo hago con esa presión. Simplemente hago lo que me gusta, que es jugar al tenis. Creo que esa es la mejor manera de ser un buen embajador: amar lo que haces", expresó el español.

Va por el Abierto de Australia

Alcaraz es una de las grandes figuras del tenis actual y uno de los favoritos para llevarse el primer Grand Slam del año.

"En la mano todavía no tengo ampollas, así que eso es una buena noticia. En los pies sí tengo alguna ampolla, y no es nada cómodo, la verdad, pero a veces toca ser un guerrero. Si sientes dolor, tienes que convivir con él y tratar de rendir lo mejor posible. Tener ampollas en la mano, donde sujetas la raqueta, sí sería un problema serio, pero de momento no las tengo. Ojalá no las tenga nunca", sentenció.

Te puede interesar: La primera SORPRESA del Australian Open: Medvedev cae en cuarta ronda