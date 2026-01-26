¡HISTÓRICO! Djokovic alcanzó las 400 victorias en Grand Slams

En un Grand Slam, la historia no siempre se escribe con trofeos. A veces aparece en un número, en una marca que parece imposible, o en esos récords que solo se alcanzan con años de constancia, salud y una competitividad que no baja ni cuando el mundo insiste en pedir retiro. Y si hay alguien que convierte los grandes escenarios en su terreno natural, ese es Novak Djokovic.

Te puede interesar: La primera SORPRESA del Australian Open: Medvedev cae en cuarta ronda

Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slams

Novak Djokovic alcanzó las 400 victorias en torneos de Grand Slam, una cifra histórica que lo coloca como el primer jugador en llegar a ese registro en singles. El serbio logró el hito tras su triunfo en Melbourne ante Botic van de Zandschulp, y además dejó otro dato pesado: con ese resultado llegó a 102 triunfos en el Abierto de Australia, lo que lo coloca empatado con Roger Federer como el tenista con más partidos ganados en el primer major del año.

El contexto hace que todo suene todavía más grande. Djokovic no solo suma victorias: Australia es su casa deportiva, el Grand Slam donde más veces levantó el título, con 10 campeonatos que lo convirtieron en el rey absoluto de Melbourne. Por eso, cada vez que avanza rondas en este torneo, no parece solo una participación más: parece una extensión natural de su propio dominio.

Además, la marca de 400 refleja una carrera de resistencia. Djokovic mejoró su balance en majors a 400-55, un registro que combina longevidad con eficacia, y que explica por qué, incluso con 38 años, sigue instalado en la conversación de favoritos cada vez que empieza un grande.

Y lo mejor para él es que el hito llegó en medio de una misión que no se esconde: Djokovic busca un undécimo título del Abierto de Australia y otro capítulo histórico en su palmarés.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

Te puede interesar: Abierto de Australia 2026: ¿Cuántos MILLONES ganará el campeón del abierto de tenis?