La primera SORPRESA del Australian Open: Medvedev cae en cuarta ronda

En un Grand Slam, hay partidos que se sienten cerrados desde el papel y otros que se rompen en los primeros games. A veces la sorpresa se cocina con drama a cinco sets, y a veces llega como una tormenta rápida que no da tiempo ni para reaccionar. Melbourne, en esa clase de noches, suele convertirse en escenario perfecto para que aparezca una nueva figura.

Learner Tien eliminó a Medvedev

Learner Tien eliminó a Daniil Medvedev en el Australian Open 2026 con un triunfo contundente por 6-4, 6-0 y 6-3, resultado que lo coloca en sus primeros cuartos de final de Grand Slam. El marcador no solo sorprende por el nombre del rival, también por la forma: Tien pasó por encima en el segundo set con un 6-0 que resumió el control total del partido.

El contexto vuelve el golpe todavía más grande. Medvedev, ganador del US Open en 2021, llegó a esta ronda con buen ritmo y experiencia en escenarios grandes, pero no logró sostener el intercambio desde el fondo ni frenar el plan del estadounidense. Tien cerró con un diferencial fuerte de golpes ganadores y una agresividad constante que desarmó al ruso, hasta el punto de convertir el duelo en una noche sin respuestas del lado favorito.

El H2H entre Medvedev y Tien

Para Tien, el triunfo también consolida una rivalidad que ya tiene historia reciente. Hace un año, en Melbourne, había sorprendido a Medvedev en una batalla a cinco sets, y desde entonces el cara a cara tomó un giro claro: el joven estadounidense ahora lidera 3-1 el historial. Esta victoria, además, lo convirtió en el cuartofinalista más joven del Australian Open desde Nick Kyrgios en 2015.

El siguiente paso sube la dificultad: Tien enfrentará a Alexander Zverev en cuartos de final, con el torneo ya convertido en una plataforma ideal para confirmar que lo sucedido no fue un accidente, sino una señal de cambio de guardia.

