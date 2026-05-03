Así es como Checo Pérez y Cadillac buscarán COMPETIR con Mercedes, Ferrari y McLaren

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha venido de menos a más a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que significó su regreso a la pista después de un año sabático tras su polémica salida de Red Bull, esto en medio de conflictos con algunos personajes dentro de la escudería.

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Con ello, el objetivo de Checo Pérez con su nueva escudería es no quedar en el último lugar de la clasificación. Sin embargo, recientemente se supo que Cadillac habría encontrado la forma de competir contra las principales constructoras; es decir, Mercedes, Ferrari y McLaren.

¿Qué harán Checo Pérez y Cadillac para competir con McLaren, Ferrari y Mercedes?

Una de las razones por las cuales el proyecto de Cadillac emociona radica en qué la escudería combinó el conocimiento y la experiencia histórica de Checo Pérez y Valtteri Bottas con la tecnología moderna de sus expertos, hecho que hace que sus resultados no hayan sido del todo negativos en este inicio de temporada.

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Vale decir que el encargado del primer monoplaza de Cadillac es Nick Chester, hombre con más de tres décadas de experiencia que ha trabajado precisamente en McLaren y Mercedes. Además, la llegada de Pat Symonds, ex director técnico de la F1, hace que el trabajo de consultoría dentro de la escudería sea prácticamente el idóneo.

Con esto detrás, Cadillac espera mejorar carrera tras carrera y, con ello, el siguiente objetivo es sumar los primeros puntos en su historia para, después, soñar con arrebatarle unidades a los pilotos más consagrados como Charles Leclerc, Lando Norris y George Russell.

¿Cuándo es la próxima carrera en la Fórmula 1?

Checo Pérez y compañía se dicen listos para disputar el Gran Premio de Miami, el próximo en el calendario de la Fórmula 1 después de la cancelación en Bahréin y Arabia Saudita. Este evento está programado para hoy domingo 3 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.