Checo Pérez puede ser competitivo mañana en España

Después de una nueva clasificación de pesadilla para Checo Pérez, esta vez en el Gran Premio de España, el mexicano se siente optimista de conseguir un buen resultado en el circuito de Barcelona aunque inicie la carrera en puesto número 11.

“No ha sido un fin de semana sencillo para mí, las condiciones fueron bastante complicadas y no me sentía tan cómodo en la calificación. He estado tratando de modificar un poco mi estilo de pilotaje durante este fin de semana y eso, tan pronto tuvimos condiciones variables, nos puso en desventaja. Simplemente no pude aprovechar todo el potencial del automóvil”, opinó ‘Checo’, seis veces ganador en la F1, dos de ellas este año.

Checo quedó eliminado en la Q2 luego que se despistara faltando un minuto y medio de la clasificación para luego no poder conseguir un puesto en el top ten.

Te puede interesar: Checo Pérez tiene una mala clasificación en el Gran Premio de España

“Fue complicado. Tenía problemas cuando estaba mojada la pista... no podía cambiar ni acelerar mucho la parte de atrás; y más que eso, en las curvas medias no podía traccionar, me costó en toda la sesión poder traccionar. En mi último intento en la qualy, como cometí el error de salirme en la (curva) cinco, pude ir otra vez, pero ya con los neumáticos sumamente calientes”, señaló Checo Pérez, que se encuentra en la segunda posición del campeonato de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

“Al final estamos (en la posición) 11 y podemos correr desde ahí. Va a ser importante mantener ese ritmo y poder ser competitivos para el día de mañana”, adjuntó Checo Pérez en la pista de Cataluña.

Fernando Alonso aspira al ‘top 5’ del GP España

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que tampoco tuvo una buena clasificación ya que saldrá noveno en el séptimo Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, declaró que este domingo, con el coche que tiene “el top 5 tendría que ser un objetivo real”, en una jornada que espera que sea mejor que la de este sábado, cuando dañó el fondo de su monoplaza en la primera ronda (Q1) al salirse en la última curva, con lo que comprometió el resto de la calificación.

Te puede interesar: Fernando Alonso le baja la novia a un presentador de televisión

“No sé si se podré o no adelantar mañana; tendremos que verlo en carrera. Aquí hay mucha degradación y los adelantamientos que hay son porque una trae los neumáticos mucho más jóvenes que otro; independientemente de la (nueva) configuración del circuito”, señaló el doble campeón mundial.

It was a bit slippy in Q1! 🌀#SpanishGP #F1 — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

“Mañana, saliendo noveno, con el coche que tenemos y sus prestaciones, el ‘top 5' debería ser un objetivo real o posible”, apuntó Fernando Alonso, que esta temporada elevó a 103 su número de podios en la categoría reina, en la que suma 32 victorias, la última de ellas precisamente en esta pista catalana, hace ya diez años.