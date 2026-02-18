Checo Pérez: El detalle que encendió las alarmas en la segunda semana de pruebas de Fórmula 1

Cadillac había insistido en que las bases para 2026 estaban firmes, que las primeras carreras serían de aprendizaje, pero sin crisis internas. Sin embargo, la segunda semana de pruebas en Bahréin volvió a exhibir una realidad incómoda: la confiabilidad todavía no está donde debería. Y el primero en padecerlo fue Checo Pérez.

Te puede interesar: El MOTIVO por el que TODOS en la Fórmula 1 SE RINDIERON ante Checo Pérez

Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

Fallas que frenan el programa de Checo

El mexicano abrió la actividad matutina para la escudería estadounidense en el inicio de los test 2. Pero las primeras horas se diluyeron por una falla en los sensores del monoplaza, lo que retrasó por completo el plan de trabajo.

Una vez solucionado el inconveniente, el equipo se enfocó en pruebas de neumáticos con distintas cargas de combustible y evaluaciones de rendimiento. Cuando parecía que el día tomaba ritmo, un segundo contratiempo apareció: pérdida de telemetría en un par de tandas.

El resultado fue que solo 24 vueltas completadas antes de ceder el auto a Valtteri Bottas.

El mejor registro de Checo llegó con el compuesto duro, aunque los tiempos lo dejaron en la parte baja de la tabla.

Te puede interesar: Checo Pérez se lanza contra los nuevos cambios de la F1; lo compara con la Fórmula E

Bottas también se queda lejos de los mejores tiempos

Por la tarde, Bottas sumó 35 giros con un programa centrado en análisis de compuestos, equilibrio y puesta a punto aerodinámica. El finlandés logró marcar un tiempo aproximadamente un segundo más rápido que Pérez utilizando el neumático medio.

Aun así, ambos Cadillac terminaron en el fondo del clasificador.

Más allá de que no se reportan fallas estructurales graves, los “problemas menores” empiezan a repetirse. Y en Fórmula 1, los detalles pequeños suelen convertirse en dolores de cabeza grandes cuando arranca el campeonato.

59 laps between @SChecoPerez and @ValtteriBottas today ✔️



Ready to maximize the final two days 📊 pic.twitter.com/zSa9j7aeu1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 18, 2026

Te puede interesar: "Checo" Pérez y Keanu Reeves llevará a la pantalla el nacimiento de Cadillac

Lo que viene para Checo en Bahréin

Para la siguiente jornada, Cadillac modificará el orden: Bottas tomará la sesión matutina y Checo Pérez cerrará el día con el turno vespertino, donde además deberá completar la simulación de arranque ordenada por la FIA.

El mensaje interno sigue siendo de calma. Pero el Gran Premio de Australia está a la vuelta de la esquina y Cadillac necesita llegar con todo en orden, para poder competir desde el primer día.