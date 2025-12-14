Lando Norris sobrepasó los límites al gastar esta cantidad en su fiesta de campeón en Fórmula 1

La finalización del campeonato de corredores fue una situación dramática, tal como no se había visto hace tiempo en la Fórmula 1. Ante eso, Lando Norris fue la revelación de la temporada al coronarse por primera vez en su carrera. Por ello, su 2025 cerró con una celebración donde se gastaron más de 100, 000 dólares. Esto sucedió en la velada de gloria para el británico.

RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

¿Lando Norris se excedió en sus festejos como campeón del mundo?

Red Bull era el equipo a vencer durante la temporada pues se habían quedado con todo en los años recientes, por eso nadie se atrevió a decirle algo a Lando, quien le quitó una racha de 4 campeonatos de continuo a Max Verstappen. Por ello, la celebración que se concretó se denomina como justificada.

El tema fue que tras terminar el evento en Abu Dhabi, McLaren y su campeón tuvieron que atender a la prensa de F1 durante un largo rato. La celebración ya había iniciado y fue hasta la madrugada que se unió a sus propios festejos, situación que les hizo incluso cambiarse de sitio. El lugar donde se encontraban les anunció que el bar cerraría, por lo que se movieron a otro para despilfarrar todo lo que pudieron.

Reportes de diarios como The Sun y Mirror indican que el campeón la pasó fenomenal, cantó el clásico We Are The Champions de Queen y terminó la velada en Medio Oriente de forma evidentemente estrafalaria. Se indica que la cuenta de todos los festejos se cerró en 140 mil dólares.

¿A qué corredores se unió Lando Norris como campeones de la Fórmula 1?

Específicamente en los últimos años la escudería del toro rojo fue la que se impuso de manera categórica. Por ello, el triunfo de McLaren le dio un aire de frescura al propio circuito. Con este primer campeonato de corredores, el hombre de 26 años se convirtió en el tercer británico en conseguir el primer lugar en el presente milenio. Lewis Hamilton consiguió su último campeonato en 2020 y Jenson Button en 2009.