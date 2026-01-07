¿Mala noticia para Checo Pérez? Este es el nuevo piloto que llega a Cadillac en 2026

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , misma que estará llena de mucha intensidad debido a la rivalidad entre la sangre nueva y la experiencia que se verá en los circuitos, destacando a elementos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Checo Pérez.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

El piloto mexicano volverá a la Fórmula 1 después de un año sabático tras su salida de Red Bull, por lo que se convirtió en el nuevo refuerzo de Cadillac para esta temporada. En ese sentido, la escudería norteamericana recién confirmó la llegada de un nuevo piloto, mismo que podría ver acción en la siguiente campaña.

¿Quién es el nuevo piloto que estará con Checo Pérez en Cadillac?

Fue mediante un comunicado reciente cuando Cadillac confirmó la llegada de Zhou Guanyu, piloto chino que ya cuenta con experiencia en la Fórmula 1 y que se unirá a Checo Pérez y Valtteri Bottas como los encargados de llevar a la escudería norteamericana a lo más alto del automovilismo.

Together, we build 🚀 pic.twitter.com/nSGZ539Jgs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 5, 2026

Sin embargo, más allá de que el chino reemplace al mexicano o al finlandés, Cadillac contrató a Zhou Guanyu para ser su piloto reserva, puesto que ocupó en el pasado reciente cuando formó parte de la escudería Ferrari. Con ello, Cadillac se dice listo para su debut en la máxima categoría del automovilismo.

Con 26 años de edad, Zhou ya cuenta con experiencia en la Fórmula 3, 2 y, por supuesto, en la F1 a través de escuderías como Alpine y Alfa Romeo, motivo por el cual Cadillac considera que puede ser una reserva bastante confiable tanto para Checo Pérez como para el mismo Valtteri Bottas.

¿Cuántos días faltan para el inicio de la Fórmula 1 2026?

Prepárate, pues restan alrededor de dos meses para el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . De acuerdo con el calendario oficial, la primera carrera se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando Checo Pérez y Cadillac hagan su debut oficial en el Gran Premio de Melbourne, Australia.