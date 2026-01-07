Liga BBVA MX: Los traspasos más importantes de los 4 grandes rumbo al Clausura 2026

El mercado de fichajes rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se ha movido bastante en los últimos días, y algunos de los equipos más importantes han sido protagonistas de lo anterior. Por tal motivo, es preciso que conozcas los 7 traspasos más importantes que se manejan hasta ahora.

Aaron Ramsey llega a Pumas

El torneo Clausura del 2026 será distinto a los demás, pues será el último previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante este hecho, varios equipos han comenzado a reforzarse a fin de buscar un campeonato más en su historia, lo cual hace que, hasta ahora, 7 traspasos acaparen las miradas.

¿Cuáles son los 7 traspasos más importantes rumbo al Clausura 2026?

Cruz Azul es el protagonista de este mercado de fichajes al tener tres de los siete traspasos más importantes hasta ahora. Y es que, además de la llegada de Miguel Borja y Agustín Palavecino, en recientes horas se haría oficial la salida de Nacho Rivero, quien volvería a los Xolos de Tijuana.

⚡✍🏻 Agustín Palavecino: “Muchas gracias a toda la gente de Club Necaxa por este tiempo compartido, son una gran familia, les desearé lo mejor siempre ❤️⚡”



Este fue el mensaje de despedida que posteó en sus redes el argentino para cerrar su etapa con los Rayos



Un referente del… pic.twitter.com/2KdQR8VxWy — Rogelio Dávila (@rogeliodavila22) January 6, 2026



América no se queda atrás, pues recientemente confirmó el arribo de Rodrigo Dourado, brasileño de 31 años de edad que viene a petición de André Jardine. Junto a él se maneja el nombre de Sebastián Córdova, quien deja Tigres para convertirse en el refuerzo estelar de los Diablos Rojos del Toluca.

Juninho Viera, con pasado en el Flamengo de Brasil, deja al equipo sudamericano para convertirse en la bomba de Pumas para el Clausura 2026. Finalmente, está el nombre de Ángel Sepúlveda, quien tras un breve paso por Cruz Azul vuelve a las Chivas del Guadalajara en la búsqueda de un campeonato.

¿Qué equipos son favoritos a ganar la Liga BBVA MX?

Imposible no colocar en primer lugar a los Diablos Rojos del Toluca , escuadra que llegará como el último bicampeón de México. Sin embargo, junto a los choriceros destacan otros cuadros como Cruz Azul, América, Tigres y Rayados, y no se descartan otras sorpresas como Chivas y, posiblemente, Pachuca.