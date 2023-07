Checo Pérez: Estoy listo para mantenerme así hasta verano

Checo Pérez respiró en Austria después de tres carreras y cuatro clasificaciones en donde todo fue frustración. Y no parecía que en Francorchamps su situación fuera a cambiar, sin embargo, a pesar de salir desde la décimo quinta posición, remontó para alcanzar un podio que le devuelve la confianza.

Previo al Gran Premio de Gran Bretaña, el mexicano agradeció la labor de su equipo para concretar la remontada.

“Me sentí cómodo con el coche todo el fin de semana y tuvimos un gran ritmo desde el principio. El coche realmente funcionó para mí el domingo y estaba muy contento de haber pasado por el campo de la manera en que lo hice. No me sentí al cien por cien todo el tiempo y mi equipo realmente me ayudó a superarlo, desde la configuración hasta la estrategia, realmente lo logramos.

Las últimas semanas habían estado llenas de obstáculos para Pérez. La prensa internacional comenzaba a colocarlo fuera del equipo de la bebida energética, pero dio un golpe sobre la mesa el pasado fin de semana para consolidarse en la segunda posición del campeonato de pilotos. “Al final, tuvimos un gran fin de semana en Austria y se sintió bien estar de vuelta en el podio”, agregó el piloto de 33 años.

Silverstone es la siguiente prueba para que Checo pueda confirmar que está de vuelta. Un pista icónica del automovilismo y en donde se presta que la velocidad punta del Red Bull pueda ser dominante todo el fin de semana.

“Me siento confiado al ingresar a Silverstone ahora y se trata de repetir el proceso juntos. Me he tomado un tiempo para descansar para asegurarme de que estoy listo físicamente porque quiero mantener esta forma ahora hasta las vacaciones de verano”, finalizó.