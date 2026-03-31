logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Chequia 0-0 Dinamarca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje de la UEFA para calificar a la Copa Mundial de la FIFA, marcador online

Sigue EN VIVO el partido Chequia vs Dinamarca por el pase al Mundial 2026. Marcador online, goles y resultado minuto a minuto del Repechaje de la UEFA hoy 31 de marzo.

Chequia vs Dinamarca

Escrito por: Erick De la Rosa

No hay mañana en Praga, Chequia y Dinamarca se disputan un boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Generali Arena de Praga en suelo checoslovaco. Los locales parten como menos favoritos a pesar de haber ido a Irlanda y sacar el resultado desde la pena máxima. Por otro lado, los nórdicos vienen de golear a Macedonia del Norte y con una generación dorada, tratarán de obtener el triunfo en patio ajeno y colocarse en el Grupo A de la justa mundialista junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Te puede interesar: ¡Se pierde el Repechaje! Elemento clave de R.D. Congo no consigue visa para entrar a México y no estará en el partido ante Jamaica

Tags relacionados
Dinamarca Selección Chequia

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo