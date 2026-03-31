Chequia 0-0 Dinamarca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje de la UEFA para calificar a la Copa Mundial de la FIFA, marcador online

No hay mañana en Praga, Chequia y Dinamarca se disputan un boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Generali Arena de Praga en suelo checoslovaco. Los locales parten como menos favoritos a pesar de haber ido a Irlanda y sacar el resultado desde la pena máxima. Por otro lado, los nórdicos vienen de golear a Macedonia del Norte y con una generación dorada, tratarán de obtener el triunfo en patio ajeno y colocarse en el Grupo A de la justa mundialista junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Te puede interesar: ¡Se pierde el Repechaje! Elemento clave de R.D. Congo no consigue visa para entrar a México y no estará en el partido ante Jamaica