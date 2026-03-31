¡Se pierde el Repechaje! Elemento clave de R.D. Congo no consigue visa para entrar a México y no estará en el partido ante Jamaica

La Selección de la República Democrática del Congo jugará este martes 31 de marzo el Repechaje Intercontinental ante su similar de Jamaica por el último boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cancha del Estadio Guadalajara; sin embargo, no contarán con la presencia de uno de sus aficionados más icónicos en las tribunas.

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'Lumumba' no podrá apoyar a R.D. Congo en el Repechaje Intercontinental en Guadalajara

Michel Nkuka Mboladinga saltó a la fama internacional durante la pasada Copa Africana de Naciones 2026 por aparecer en las tribunas de los estadios de Marruecos emulando al héroe nacional Emery Lumumba en una postura similar a la de una estatua y permaneciendo erguido durante los 90 minutos de partido.

Mboladinga, vestido con un traje con los colores de la bandera de la R.D. Congo, suele mantenerse con el brazo levantado y viendo el partido sin importar lo que ocurra dentro de la cancha, pero en esta ocasión no podrá apoyar a su selección durante el partido de Repechaje Intercontinental ante Jamaica.

Y es que el célebre aficionado no consiguió la visa de acceso a México, a pesar de intentarlo desde Kenia y Etiopía con el apoyo de Ministro de Deportes congoleño, por lo que desistió de su intento, considerando las dificultades para obtener el documento y la larga travesía que representa llegar a nuestro país.

‘Lumumba’ no estará presente en el Repechaje Intercontinental

“Con profundo pesar anuncio que finalmente no viajaré a México. Estábamos en Kenia, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados, en particular por el Ministro de Deportes, Su Excelencia Didier Budimbu, no pudimos obtener las visas. Por lo tanto, regresamos a Kinshasa con los demás presentadores la mañana del domingo 29 de marzo de 2026. Ese mismo día, un conocido me contactó urgentemente y me sugirió que fuera a Etiopía, donde tiene cierta influencia, para intentar obtener una visa de trámite rápido para México. Salí de Kinshasa alrededor de las 5:00 p. m. y pasé la noche en Addis Abeba, donde se inició el trámite", explicó Mboladinga en sus redes sociales.

"Desafortunadamente, incluso en una situación de emergencia, obtener una visa de trámite rápido requiere al menos un día de procesamiento, e incluso entonces, solo bajo condiciones específicas. Dada la importancia de esta misión —acompañar a nuestros Leopardos al Mundial— y la duración del viaje a México (entre 18 y 22 horas con una escala, y hasta 30 horas con dos), parecía imposible llegar a tiempo y cumplir con mi cometido”, agregó.

La República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentarán este martes 31 de marzo en la cancha del Estadio Guadalajara por un boleto para integrar el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que completan Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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