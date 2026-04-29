ÚLTIMA HORA: Chicharito explota las redes y deja claro su futuro en el futbol

Chicharito Hernández volvió a encender las redes sociales por su declaración que ha dejado claro su futuro inmediato. Ante la ola de críticas y especulaciones que sugerían el fin de su carrera tras una serie de lesiones que limitó su participación con las Chivas de Guadalajara, el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana rompió el silencio con un video que ya es viral.

¿Cuál fue el mensaje del Chicharito Hernandez?

A través de sus plataformas oficiales, Chicharito publicó un video donde se le ve en la playa donde declara, “Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar. A ver qué estarán diciendo las redes de mí”. El video muestra imágenes de él con Chivas, Manchester United, Real Madrid y la Selección Mexicana.

Al termino de este y con el estilo directo que le caracteriza, el delantero de 37 años soltó la frase que hoy acapara los titulares: "¡Ni madres que me voy a retirar!". Javier enfatizó que, a pesar de los procesos de recuperación y los retos físicos, su pasión por el futbol sigue intacta y que se siente con la capacidad competitiva para seguir aportando dentro del terreno de juego.

¿Cuándo fue su última aparición de Chicharito en Liga MX?

La incertidumbre sobre su retiro cobró fuerza debido a su prolongada ausencia. El último partido oficial de Chicharito en la Liga MX fue el pasado 30 de noviembre de 2026, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 contra Cruz Azul disputado en el Estadio Olímpico Universitario. En aquel encuentro, Javier Hernández falló un penalti que fue decisivo para la eliminación de Guadalajara de ese torneo.

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El inesperado interés del Atlante por Chicharito Hernández

Sin embargo, el anuncio de su permanencia en el futbol profesional llegó acompañado de un rumor que ha sacudido el mercado de fichajes: el interés del Atlante. Según fuentes al entorno del club azulgrana, los Potros de Hierro estarían buscando dar el golpe mediático para el Apertura 2026.

Señalan que la directiva atlantista ve en Chicharito no solo un refuerzo de jerarquía para su proyecto deportivo, sino una figura capaz de encabezar el regreso mediático del club a los primeros planos. La posibilidad de un cambio de aires hacia la Ciudad de México empieza a tomar fuerza.

Por ahora, Javier Hernández se mantiene firme en su postura: el retiro no es una opción y su historia en las canchas mexicanas aún tiene capítulos por escribir.

