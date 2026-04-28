Mientras Chivas se debilita, los GRANDES se fortalecen rumbo a la Liguilla

A las puertas de la fase más crítica del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara enfrentan un panorama que compromete su camino hacia el título: son la base de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, pero a un precio estratégico que sus rivales directos no tendrán que pagar.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas: Se que queda sin 5 piezas claves

Mientras Gabriel Milito ajusta las piezas para encarar la Liguilla, el Vasco Aguirre ha decidido llevarse a la columna vertebral de las Chivas. La convocatoria de Armando "La Hormiga" González, Luis Romo, Raúl "Tala" Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto "Piojo" Alvarado representa un golpe de autoridad para la cantera y el scouting rojiblanco, pero deja al equipo sumamente debilitado en el corto plazo.

Se trata de cinco piezas inamovibles. Desde la seguridad del Tala bajo los tres palos, hasta la explosividad de la Hormiga González, quien se ha consolidado como el referente ofensivo del torneo. Estas convocatorias ponen a Guadalajara en una posición de vulnerabilidad que Milito deberá gestionar con pinzas.

Los favoritos se fortalecen sin convocados

El contraste con el resto de los contendientes al título es abismal. Mientras el Guadalajara se vacía, sus competidores directos mantienen a sus planteles prácticamente intactos, lo que les permite trabajar el aspecto táctico y físico de cara a los cuartos de final:

Cruz Azul: Solo aporta a Erik Lira , dejando en La Noria a casi todo su arsenal.

Solo aporta a , dejando en La Noria a casi todo su arsenal. América: Únicamente Israel Reyes atenderá el llamado de la selección.

Únicamente atenderá el llamado de la selección. Pumas: Solo Guillermo Martínez se ausentará.

Solo se ausentará. Toluca: Contará con las bajas de Jesús Gallardo y Alexis Vega , pero mantiene al resto del bloque.

Contará con las bajas de y , pero mantiene al resto del bloque. Tigres: Increíblemente, el equipo felino tiene cero convocados.

La gran sorpresa de la lista de Javier Aguirre fue la exclusión de jugadores que parecían tener un lugar seguro en el ciclo mundialista, como Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Marcel Ruiz (Toluca). Para sus clubes, esto es una noticia inmejorable desde el punto de vista deportivo: dos de los mejores generadores de juego de la liga se quedarán concentrados con sus equipos, frescos y enfocados exclusivamente en levantar el trofeo del Clausura 2026.

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Chivas deberá demostrar que tiene la profundidad de plantilla necesaria para suplir a sus cinco seleccionados. El orgullo de ser la base de México es innegable, pero en la Liguilla, serán ausencias claves.

