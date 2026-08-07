Chicharito Hernández eligió dónde preferiría retirarse antes que en Chivas

Javier Hernández inició una nueva etapa en su carrera tras fichar con el Atlético Dallas el pasado 27 de julio del 2026. El delantero mexicano optó por regresar a Estados Unidos luego de finalizar su contrato en Chivas. Las últimas declaraciones de “Chicharito” ante la prensa han estado vinculadas con el Rebaño Sagrado para dejar sorpresivas declaraciones. En este caso, Hernández rompió el silencio sobre el equipo en el que deseaba retirarse.

En una entrevista con Rio Ferdinand, el delantero mexicano consideró que de haber elegido un club en el cual finalizar su carrera, hubiera deseado regresar al Manchester United. Las declaraciones de Chicharito Hernández llamaron la atención luego de que se considerara que cerraría su etapa como futbolista al llegar a Chivas en el 2024.

Chicharito confiesa que hubiera deseado retirarse en Manchester United

Por qué Chicharito Hernández hubiera preferido retirarse en el Manchester United

Chicharito Hernández explicó en su entrevista con Ferdinand el impacto que tuvo el Manchester United en su carrera, así como el peso que tuvo Sir Alex Ferguson para vivir una de sus mejores etapas como futbolista profesional. Allí, logró levantar dos títulos de Premier League y una Community Shield.

A pesar de que no minimizó su etapa en Chivas, Javier Hernández no dudó en mostrar nuevamente su cariño con los Red Devils. Fue precisamente con el equipo inglés en donde pasó la mayor parte de su carrera al disputar 157 partidos, contando con un registro de 59 goles y 17 asistencias.

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El complicado regreso de Chicharito Hernández a Chivas

El regreso de Javier Hernández a Chivas significó una etapa complicada para el delantero. Dentro de los 29 partidos que jugó, solo logró anotar 3 goles y brindar 1 asistencia, además de contar con una serie de lesiones que le marginaron en una parte importante de su etapa como estrella rojiblanca.

Chicharito solo anotó 3 goles en su segunda etapa con Chivas|MEXSPORT

El propio Chicharito contó que no fue feliz en su segunda etapa en Chivas. En ese sentido, no dudó en criticar el manejo interno de los directivos al punto de que, según Hernández, lo hicieran sentir solo, al punto de meditar su retiro del futbol profesional.

