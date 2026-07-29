El DURO mensaje de Chicharito Hernández: ”No jugaba feliz en Chivas”

El futbol en Estados Unidos dio un golpe sobre la mesa este miércoles 29 de julio. En rueda de prensa frente a medios de comunicación, Javier "Chicharito" Hernández ofreció sus primeras palabras oficiales tras ser anunciado como el primer futbolista en la historia del Atlético Dallas, franquicia que debutará en la USL Championship en marzo de 2027.

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A sus 38 años, el máximo goleador de la Selección Mexicana rompió el silencio sobre el periodo que vivió tras cerrar su etapa en las Chivas de Guadalajara.

Las declaraciones de Chicharito Hernández a su llegada al Atlético Dallas

Durante su presentación oficial, el atacante tapatío fue directo al explicar lo que significa esta nueva etapa en su carrera profesional:

"Me devolvieron las ganas de jugar al futbol, así de claro. Si me tomé el tiempo fuera fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol", confesó el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Chicharito profundizó sobre el impacto personal que tuvo la propuesta de la franquicia tejana tras meses de inactividad:

"Prioricé mi salud mental y mi vida al no jugar al futbol, y que de repente llegue esta oportunidad es una bendición. Tengo ganas de despertarme, ir a entrenar, estar en el vestuario y volver al campo. Que un club genere todo este movimiento habla más de mi carrera de una manera positiva. Vine aquí para terminar mi carrera siendo feliz y disfrutando el futbol", concluyó el exatacantae del Manchester United y del Real Madrid, quien portará el emblemático dorsal número 14.

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¿Por cuánto tiempo firmó Chicharito con el Atlético Dallas?

Aunque la franquicia de la USL Championship debutará formalmente en el histórico Cotton Bowl hasta la temporada 2027, Chicharito firmó por dos años con opción a un tercero y se integrará de inmediato al club. Su rol trascenderá la cancha: participará activamente en el desarrollo institucional, comercial y deportivo de la franquicia, además de liderar la conexión con la amplia comunidad mexicana en el norte de Texas.

