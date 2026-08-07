OFICIAL: Chivas jugará su partido de este fin de semana en Jocotán

Las Chivas Sub-17 jugará su partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 en una sede distinta a la del primer equipo que juega en la Liga BBVA MX. El conjunto rojiblanco recibirá a Santos Laguna en la cancha 3 de la Gigantera, inmueble que se encuentra en la localidad de Jocotán en el municipio de Zapopan, Guadalajara.

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Tras tres jornadas, y dos partidos disputados, el conjunto rojiblanco es el líder del Grupo 2 de la Liga BBVA MX Sub-17 luego de vencer a Atlético San Luis y empatar con Xolos de Tijuana. Ahora, el duelo contra los Santos Laguna se disputará en la Cancha 3 de la Gigantera. El partido contra el conjunto de Torreón de la Sub-17 está programado para las 9:00 a.m. porque dos horas y media más tarde se enfrentarán los mismos equipos, pero en la categoría Sub-15.

El conjunto de las Chivas disputará siete partidos del torneo de la categoría Sub-17 en esa sede. Los demás encuentros que se disputarán en esta sede serán contra Santos Laguna en la Jornada 4, Rayados de Monterrey en la Jornada 6, contra Xolos de Tijuana en la Jornada 11, contra Tigres en la Jornada 14, contra león en la Jornada 15 y contra Atlas en la última fecha del torneo.

¿Quién dirige a Chivas Sub-17 para el partido en Jocotán?

Cristian Flores es el entrenador encargado de la Sub-17 de Chivas. Como jugador, el actual director técnico de las fuerzas básicas del Guadalajara fue parte de los Tecos de la UAG, los Jaguares de Chiapas y los Reboceros de la Piedad y desde 2014 decidió convertirse en estratega gracias a su vínculo con Mineros de Zacatecas.

El último trabajo de Flores, antes de tomar las riendas de las Chivas fue como auxiliar técnico de la Sub-13 de los Tuzos del Pachuca en el torneo Primavera 2018. Además, trabajo como DT del equipo de Tercera División en la campaña 2018.