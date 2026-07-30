Chicharito Hernández reveló que estuvo a punto del retiro y esto lo salvó tras salir de Chivas

Javier Hernández estuvo muy cerca de poner fin a su carrera como futbolista. Tras su salida de Chivas, el delantero decidió hacer una pausa para reflexionar sobre su futuro. Sin embargo, hubo un motivo que cambió por completo el panorama de Chicharito y lo convenció de volver a competir.

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Durante su presentación con Atlético Dallas, además de decir que en Chivas había perdido las ganas de jugar, Chicharito Hernández explicó que el nuevo proyecto despertó nuevamente su entusiasmo por el futbol. Después de un año sabático, el atacante aseguró que encontró un reto diferente, capaz de devolverle la motivación para seguir dentro de las canchas.

Chicharito Hernández reveló qué lo convenció de seguir jugando

El máximo anotador histórico de la Selección Mexicana reconoció que el proyecto de Atlético Dallas fue determinante para cambiar su decisión. “Estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar, pero yo, por ejemplo, estando en el Galaxy, perdí unos cuartos de final contra Sacramento”, afirmó.

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El delantero dejó claro que la categoría en la que competirá (Segunda División) no fue un factor para aceptar la propuesta. Por el contrario, aseguró que valoró la oportunidad de formar parte del nacimiento de una nueva institución y contribuir a construir su identidad desde el primer día.

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Chicharito Hernández volvió a ilusionarse con el futbol

El atacante también habló del cariño que mantiene por su profesión y de todo lo que extrañó durante su pausa. “El futbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta. Quiero ya que sea enero. Ya tengo ganas de estar con mi equipo, con los jugadores, entrenar, estar en el vestuario, empezar a planear las charlas, la táctica, todo. Todo eso lo extraño”, expresó.

Sus declaraciones reflejan el cambio de ánimo con el que afronta esta nueva etapa. Ahora espera incorporarse al trabajo diario del club y preparar el debut de Atlético Dallas en la temporada 2027 de la USL Championship.

Atlético Dallas le ofreció un nuevo comienzo

Además del reto deportivo, Hernández destacó que podrá aportar la experiencia acumulada durante su paso por clubes de Europa como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla; y Norteamérica (LA Galaxy y Chivas).

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Con 38 años, Chicharito firmó por dos temporadas, con opción a una tercera, y se convirtió en el primer futbolista en la historia de Atlético Dallas, un proyecto que terminó por devolverle la ilusión de seguir jugando.

