Chicharito manda emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo tras su eliminación con Portugal: “Gracias por el ejemplo”

Ayer terminó el capítulo de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se sabe que el astro portugués es ídolo de muchos aficionados de este deporte, tras esto no tardaron en llegar las respuestas de distintas personas y una de ellas fue Javier "Chicharito" Hernández, el delantero mexicano posteó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresa su cariño y agradecimiento por haber coinicidido con él durante su etapa en el Real Madrid.

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¿Qué le dijo Chicharito a Cristiano Ronaldo?

"No me quedo con este partido o este mundial.

Me quedo con el futbolista que cambió la historia de su selección, que llevó a Portugal a conquistar lo que durante tantos años parecía imposible y que inspiró a una generación entera a creer que no existen los límites.

Gracias por el ejemplo, gracias por todo Cristiano Ronaldo!!! ❤️🇵🇹🫡"

La publicación rápidamente se viralizo y en un par de horas logró alcanzar más de 100 mil reacciones en su cuenta de IG.

CR7 y el Chicharito coincidieron en la temporada 2014-2015, el mexicano llegó al Real Madrid tras ser cedido por parte del Manchester United, juntos lograron conquistar la Copa Mundial de Clubes 2014 y a lolargo de la temporada lograron armar una buena mancuerna en la ofensiva merengue.

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