OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Suiza vs Colombia, partido de octavos de final del Mundial 2026

Este martes 7 de julio de 2026, el Estadio BC Place de Vancouver será el escenario de una batalla crucial por el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Suiza y Colombia se enfrentarán en punto de las 14:00 (hora del centro de México) y la transmisión la podrás ver a través de todos los portales de TV Azteca, podrás sintonizar el partido en el Canal 7, Streaming a través de nuestra APP Azteca Deportes, y en nuestro portal web en el siguiente link: Suiza vs Colombia: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY martes 7 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

¿Quiénes serán los comentaristas?

El partido será llevado a todos de la mano de Christian Martinoli en la narración, Luis Roberto "Zague" aportando su magia y experiencia y el Dr. Luis García con el análisis táctico.

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¿Cómo llegan al partido ambas selecciones?

El combinado colombiano arriba a esta instancia con la moral en alto después de eliminar a Ghana por la mínima, gracias a un tanto de Jhon Arias. Sin embargo, el estratega cafetero tiene un dolor de cabeza importante: la baja de Jhon Córdoba en la línea de ataque, obligando al cuerpo técnico a reinventar su esquema ofensivo bajo la presión de un traslado logístico extenuante desde Kansas City hasta Canadá.

En la acera opuesta, Suiza llega con una ventaja táctica y física considerable. Tras despachar a Argelia con autoridad (2-0), gracias a las actuaciones estelares de Breel Embolo y Dan Ndoye, los europeos no solo llegan más descansados, sino que han evitado el desgaste del viaje al haber jugado su último encuentro en este mismo césped. Su solidez defensiva será el muro a derribar por la ambición sudamericana.

La capacidad de recuperación de Colombia se pondrá a prueba frente al pragmatismo suizo, en lo que promete ser uno de los cruces más tácticos de los octavos de final.

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