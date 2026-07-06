FIFA hace oficial el nuevo balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cada día nos acercamos más al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y con ello las sorpresas no han dejado de llegar, desde eliminaciones de grandes selecciones, historias icónicas de nuevos jugadores y ahora la FIFA hizo oficial el nuevo balón para las sefiminales y finales del Mundial 2026.

Lee también: OFICIAL: México jugará vs Estados Unidos en Zacatecas

¿Cuál es la diferencia del nuevo balón?

La estructura y diseño es práctimente el mismo, sin embargo, cambió por completo los colores del TRIONDA, en el balón que se utiliza a día de hoy podemos ver una combinación de colores como el ROJO, AZUL y VERDE; en el nuevo balón para las últimas dos fases los colores cambian por completo, ahora el TRIONDA es de color negro con tonalidades dorades que hacen resaltar más las grecas del diseño original.

Rápidamente llegó la respuesta de los aficionados en redes sociales y en su mayoría eran comentarios donde "chuleaban" el nuevo balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo arrancan las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este balón lo podremos ver rodar por el terreno de juego hasta el 14 de julio, fecha en la que tendremos la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Podría interesarte:

