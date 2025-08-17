VIDEO: El Chino Huerta CON GOLAZO en el Anderlecht

César “Chino” Huerta se robó los reflectores este domingo en la jornada 4 de la Liga de Bélgica, al marcar su primer gol de la temporada con el Anderlecht en la victoria 2-0 sobre el FCV Dender EH. El atacante mexicano, que inició en la banca, ingresó al minuto 61 y cambió por completo el rumbo de un partido que se mantenía trabado y sin goles.

¿Cómo fue el gol del Chino Huerta?

El duelo, disputado en el Van Roystadion, parecía encaminarse a un empate sin emociones. Sin embargo, Huerta necesitó apenas diez minutos en el campo para hacerse presente en el marcador. Al minuto 71, tras una veloz jugada por la banda izquierda, el ecuatoriano Nilson Angulo mandó un centro raso que el Chino remató con precisión para abrir el marcador.

Este tanto no solo significó el reencuentro de Huerta con las redes, sino que también fue el punto de inflexión que permitió al Anderlecht tomar el control del partido. La anotación fue celebrada con euforia por la afición belga, que comienza a ver en el mexicano una pieza clave en el esquema ofensivo del técnico Besnik Hasi.

La influencia del Chino Huerta no terminó con su gol. En la jugada del segundo tanto, el exjugador de Pumas se libró de una férrea marca en el mediocampo y cedió el balón nuevamente a Angulo, quien asistió a Thorgan Hazard para que este definiera con un potente disparo cruzado. Así, el Anderlecht selló su tercera victoria de la campaña.

🚨🇲🇽 PRIMER GOL DE LA TEMPORADA PARA EL CHINO HUERTA CON EL ANDERLECHT! 🇧🇪🔥



pic.twitter.com/LGFhuTiLFv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 17, 2025

¿En qué lugar se ubica el Anderlecht en la Belgian Pro League?

Con este resultado, el Anderlecht llegó a nueve puntos y se colocó en la segunda posición de la Belgian Pro League, solo por detrás del Union Saint-Gilloise, que suma diez unidades. El buen arranque del equipo belga, impulsado por actuaciones como la de Huerta, ilusiona a su afición con una temporada de protagonismo.

El debut goleador de César Huerta en la temporada 2025-2026 confirma su adaptación al futbol europeo y su capacidad para marcar diferencia desde el banquillo. Su actuación en Bélgica no solo fortalece su posición en el Anderlecht , sino que también lo perfila como uno de los mexicanos a seguir en el viejo continente.

