Chino Huerta: ¿quiénes han sido los últimos ’10' de los Pumas?

La llegada del Chino Huerta a los Pumas trajo una ilusión enorme a la afición auriazul, que había tenido días realmente sombríos desde lo ocurrido en la Leagues Cup. Por ello, al saber que se le está dando la relevancia de refuerzo estelar, aquí un recuento de los futbolistas que portaron la playera número 10. Así luce el presente del atacante mexicano.

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Chino Huerta: ¿quiénes fueron los últimos ´10´ de los Pumas?

La manera en la que el Chino Huerta fue presentado en la que es su segunda etapa en Pumas deja en claro que es un elemento de importancia para el club. Ahora, este es el legado que llevará en la espalda, sabiendo que la playera ‘10’ es algo muy representativo para los aficionados que adoran a los Pumas. Aunque, estos últimos jugadores no han sido para nada extraordinarios.

He aquí el listado de los ‘10’ más recientes que tuvieron los Pumas:

Aaron Ramsey

Leo Suárez

Eduardo Salvio

Flavio Álvarez

Andrés Iniestra

Ignacio Malcorra

Abraham González

Es decir, estos nombres realmente no fueron figuras que se afianzaron como referentes institucionales. Por eso muchos aficionados dicen que los últimos grandes referentes que portaron esa playera fueron Martín Bravo y Daniel Ludueña. Es así que el reto del Chino Huerta es darle un peso específico a un asunto de relevancia simbólica para la afición auriazul.

¿Cuánto ganará el Chino Huerta en su segunda etapa con los Pumas?

Parte del discurso que ha hecho que la afición de Pumas quiera más al Chino Huerta recae en el sacrificio económico que hizo para volver a México. Caso contrario a lo que sucede con las estrellas que se van a Europa, César ganará menos en su vuelta. Se estima que en el Anderlecht ganaba 3.8 millones de dólares, en un contrato que se firmó hasta el 2029. Mientras que con los del Pedregal recibirá dos millones de dólares anuales.

#ChinoHuerta #Goya ♬ sonido original - PumasMX @pumasmx EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻‍🦱 Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre. ¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! #SiemprePumas

Sin embargo, se espera que ambas partes encuentren una conexión que les permita salir del bache momentáneo donde se encuentran. Así, la gente espera que su refuerzo se estrene en la cancha lo antes posible, para buscar que el equipo se encamine a un lado positivo tras un inicio de semestre muy turbulento.