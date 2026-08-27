OFICIAL: El mítico número que usará Chino Huerta en su regreso a Pumas

¡Ya es oficial! Los Pumas de la Universidad anunciaron a César "Chino"Huerta como su fichaje estrella para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, luego de que el futbolista mexicano tuvo un paso breve por las filas del Anderlecht en Bélgica.

El "Chino" tuvo una etapa bastante prolífica con Pumas hace poco más de un año, en donde se convirtió en el gran referente del equipo e incluso se ganó el cariño de la afición gracias a sus actuaciones y a su amor por los colores Auriazules, es por eso que hoy regresa como un refuerzo bomba e incluso portará el mítico número 10.

En la conferencia de prensa en la que se presentó al "Chino" Huerta como nuevo refuerzo universitario, se reveló el dorsal que portará César, lo cual le añade una gran dosis de responsabilidad pero también demuestra lo bien valorado que está el extremo mexicano en la institución que ha sido 7 veces campeona en la primera división del futbol mexicano.

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Los jugadores más reconocidos con el número 10 en la historia de Pumas

En la historia de Pumas, hay algunos jugadores que han tenido un gran desempeño con el número 10 en la institución Auriazul, destacando elementos como Aílton da Silva o Martín Bravo, que lograron ser campeones.

