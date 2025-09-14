Así quedó la pierna del Chiquete Orozco después de su expulsión ante Pachuca

Lo que prometía ser un gran duelo entre Pachuca y Cruz Azul en la Jornada 8 del Apertura 2025 terminó convirtiéndose en una auténtica batalla campal. El partido, disputado en el Estadio Hidalgo, dejó tres expulsados, una herida sangrante, una pierna golpeada y un penalti que desató la polémica tras revisión del VAR.

La entrada de Chiquete Orozco: roja directa y preocupación

Al minuto 21, el defensor de Cruz Azul, Jesús “Chiquete” Orozco, fue expulsado por una fuerte entrada sobre el delantero venezolano Jhonder Cádiz. En una disputa por el balón cerca del área, Chiquete se barrió con los tacos por delante y golpeó con fuerza la espinilla derecha de Cádiz. Aunque el jugador de Pachuca pudo continuar tras recibir atención médica, la entrada generó alarma por su fuerza.

Lo que no se notó fue que Chiquete también salió con una herida visible en su pierna, producto del contacto en la jugada. Mientras se dirigía a los vestidores, mostró una contusión en la pantorrilla izquierda, reclamando que él también había sido golpeado sin sanción. La Comisión Disciplinaria evaluará si la sanción será de uno o dos partidos.

¿Por qué fueron expulsados Quiñones y Acévez del Pachuca?

La tensión no bajó. Al minuto 56, el atacante de Pachuca Luis Quiñones fue expulsado por una dura entrada sobre Carlos Rotondi, quien quedó tendido en el césped. Minutos después, el lateral Mauricio Acévez vio la roja por una patada en la cabeza sobre Nacho Rivero, quien terminó con una, obligando a detener el partido para su atención médica.

En medio del caos, el árbitro Joaquín Vizcarra recurrió al VAR. Tras la revisión, se decretó penalti a favor de Cruz Azul , lo que encendió aún más los ánimos en la grada y en el campo. El penal fue convertido por el Toro Fernández, quien celebró con rabia ante los reclamos de los jugadores tuzos.

