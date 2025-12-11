¿Lo perjudican? Chivas se siente amenazado por las nuevas reglas del Clausura 2026

Chivas es uno de los equipos que más se está preparando para afrontar el Clausura 2026, habiendo sellado la llegada de dos jugadores de jerarquía como lo son Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez . Sin embargo, en las últimas horas, la Liga BBVA MX tendría cambios importantes respecto a los futbolistas extranjeros de cada club y el conjunto de Gabriel Milito podría verse perjudicado.

La Liga BBVA MX pretende extender el número de extranjeros en cancha

Resulta que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó, mediante la Asamblea de Dueños, que en la Liguilla del Clausura 2026, los equipos clasificados puedan utilizar hasta 9 jugadores extranjeros dentro del campo de juego. En la actualidad, los equipos mexicanos pueden registrar 9 futbolistas del exterior, pero solamente 7 de ellos pueden jugar de forma simultánea dentro de un terreno de juego. Esto podría afectar negativamente a Chivas, que solo ficha a jugadores mexicanos.

|Instagram: Chivas

Resulta que durante la Liguilla del Clausura 2026, varios futbolistas mexicanos serán convocados a la Selección Mexicana para disputar los últimos partidos de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es por esta razón que, gran parte de los equipos del futbol mexicano, perderán futbolistas y la FMF busca compensar estas pérdidas, incluyendo a una mayor cantidad de jugadores extranjeros en el once inicial.

La próxima Liguilla permitirá 9 extranjeros en la cancha ⚽🌎



Esta medida busca compensar la ausencia de jugadores mexicanos convocados a la Selección 🇲🇽 durante estas instancias.



A Chivas le pegará doble: pierde jugadores y enfrentará más extranjeros 🔥😕



❓ ¿Qué te parece… pic.twitter.com/wPgcHWFb2K — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) December 11, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Chivas puede verse seriamente perjudicado ante esta normativa

El Guadalajara cuenta con una filosofía futbolística que se centra en una profunda identidad mexicana, jugando exclusivamente con jugadores nacidos o formados en México, similar a lo que sucede con Athletic Club de Bilbao en España. Si bien es cierto que han optado por incluir a jugadores naturalizados a su plantilla, no tienen la capacidad de fichar a jugadores extranjeros, tal y como sucede con el resto de equipos de la Liga BBVA MX.

En este contexto, es posible que Chivas pierda jugadores para la Liguilla debido a posibles convocatorias de Javier Aguirre y, como si fuese poco, enfrentarán a equipos más duros al tener una mayor cantidad de jugadores extranjeros de calidad dentro del campo de juego. Sin embargo, esto está sujeto a que Guadalajara consiga meterse a la Liguilla del Clausura 2026, de lo contrario, no tendrá efecto alguno.

Los jugadores de Chivas que podrían ser llamados por México

Pensando en el Mundial 2026, los dos jugadores de Chivas que tendrían garantizada su participación serían el portero Raúl Rangel y el delantero Roberto Alvarado. Sin embargo, nombres como Luis Romo y Armando González también pelean por un lugar en la lista definitiva. A estos se le suman Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González y Efraín Álvarez, que son seguidos por el cuerpo técnico de Aguirre y los dos refuerzos recientes: Sepu y Gutiérrez.